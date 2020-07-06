CHP'li Kadıgil, "Toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren ibareler çıkarılsın" dedi; AKP'li Tülay Kaynarca, "Pembeyi yedirmeyiz Sera Hanım" yanıtını verdi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun raporunda yer alan 'kız çocuklarının pembeyi sevdiği'ne yönelik ifade, kadın vekiller arasında tartışmaya neden oldu. CHP'li Sera Kadıgil'in "Kız çocuklarının pembeyi sevdiğine dair araştırmalar olduğu söyleniyor. Bunlar artık kadın hakları savunucularının ve feminist öğretinin kökten reddettiği ve bu toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren ibareler; benim naçizane önerim bunların çıkartılması gerektiği yönünde olacak." önerisine AKP'li Tülay Kaynarca, ""Pembeyi yedirmeyiz Sera Hanım" yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, geçen hafta raporun masaya yatırıldığı son toplantıda yaşanan ilginç tartışma Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:

Saliha Sera Kadıgil Sütlü (CHP İstanbul Milletvekili): Bence bu komisyonun varlık amacı toplumsal cinsiyet önyargılarını yıkmaktır ve bu raporun da bir numaralı önermesi bu olmak zorundadır. Bazı sayfalarda cinsiyetçi ibarelere rastladım. Erkekler-kızlar arası mesela 'biyolojik farklar' olarak geçiyor. Kız çocuklarının pembeyi sevdiğine dair araştırmalar olduğu söyleniyor. Bunlar artık kadın hakları savunucularının ve feminist öğretinin kökten reddettiği ve bu toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren ibareler; benim naçizane önerim bunların çıkartılması gerektiği yönünde olacak.

'Pembeyi yedirmeyiz Sera Hanım'

Bahar Ayvazoğlu (AKP Trabzon Milletvekili): Biyolojik farklılık konusuna küçük bir atıfta bulunayım. O anlamda Sera'ya katılmıyorum çünkü biyolojik farklılıklarımız var. O yüzden bazımız kadın, bazımız erkek. Ben, bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu annesi olarak çocukların doğuştan getirdikleri birtakım farklılıkları çok rahat gözlemleyebiliyorum. Hani pembe renkten örnek verecek olursak evet, kız çocukları pembe rengi seviyor, annelerinin pembe rengi vurgusu yapmamasına rağmen. Dolayısıyla aslında bizim için önemli olan şu; kız ya da erkek çocuk ne, hangi yetenekle doğuyorsa, onunla alakalı biz ebeveynlerin, siyasilerin, onları potansiyelleri noktasında yönlendirmemiz ve bunları da birtakım hani cinsiyetçi bir kimlikle değil.

Tülay Kaynarca (AKP İstanbul Milletvekili): Pembeyi yedirmeyiz Sera Hanım.

Saliha Sera Kadıgil Sütlü: Şunu demek istiyorum. Kızlar pembe sever, erkekler mavi sever. Buradan başladığımız anda doğuştan gelen şeyleri kabul ettiğimiz anda işte şuna doğru evrilmeye başlıyoruz.

Bahar Ayvazoğlu: Bilimsel açıdan bir genelleme yapabiliyorsak eğer farklı değil miyiz? Bu farklılıklarımızla birlikte zenginleşelim.