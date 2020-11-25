CHP'li Kadıgil, "Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor” diyen AKP'li Özlem Zengin'e ''sihirli formül'' verdi

İstanbul Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) CHP Grup Sözcüsü Sera Kadıgil, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Meclis kürsüsünden kadın cinayetini anlamanın ''sihirli formülü'' vereceğini söyleyerek ''Bir kadının mağdur olduğu bir suç haberi duyduğunuzda içinizden mağdur kadının neyi yanlış yaptığını hesaplamaya başlıyorsa Ortaçağ’dan kalma kodlarınız, bilin ki o olay bir kadın cinayetidir!“ dedi.



Kadıgil, AKP Milletvekili Özlem Zengin’in “Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor” sözlerine yanıt verdi. Kadıgil bir cinayetin kadın cinayeti olup olmadığını anlamanın iddia edildiği kadar güç olmadığını belirterek; “Bu terim Kadın kimliği nedeniyle, uydurma toplumsal cinsiyet rolleri gerekçe ya da bahane edilerek öldürülen kadınlar için kullanılır” dedi.

Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunu anlamak için ''sihirli formül''ü vereceğini açıklayan Kadıgil,“Ayşe. 45 yaşında. Yemek soğudu diye eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Evini eşini çocuklarını ‘ihmal etmeyen’, bin bir fedakarlıkla ailesi için ‘saçını süpürge etmiş’ buna rağmen çocuklarının gözü önünde öldürülmüş. Bu kadının öldürülmesi buradaki herkesi çok kızdırır. İstisnasız tamamı sorgusuz sualsiz ‘ayıplar’!. Ve evet bu açık seçik bir kadın cinayetidir. Şimdi gelin ikinci olaya bakalım. Cansu. 21 yaşında, üniversite öğrencisi. Bir gece bar çıkışı gittiği bir otel odasında erkek arkadaşı tarafından öldürülmüş. Hop bir anda bakışlar değişti. E ama değil mi şimdi bakarsan Cansu’nun da gece vakti elalemin adamıyla ne işi vardı? Bara pavyona gitmek alkol almak ne demekti? Tamam yazık olmuştu ama ‘Su testisi su yolunda kırılmıştı. Artık vekillerimiz bu cinayetin sadece katilin suçu olduğundan emin değiller. En azından ilk örnek kadar “vahim” değil birçoğu için. Ve bir de Emre’miz var. Barda tanıştığı bir kadınla evine geri gelmiş ama gecenin ilerleyen saatlerinde uykudayken öldürülmüş. İçinizden ‘Yazık be adama, abi ne manyak kadınlar var, şansa bak uf! dediğinizi duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kadıgil, sözlerini “Toplum olarak Ayşe’ye üzüldüğünüz kadar Cansu’ya da üzülünceye ya da üçüncü olaydaki Emre’ye duyduğunuz sempatiyi, Cansu’ya da duyuncaya kadar ‘ben kadın cinayetleriyle mücadele ediyorum’ diyemezsiniz!” şeklinde sürdürdü.



CHP’li Vekil kadın cinayetleri “sihirli formül”ünü ise “Bir kadının mağdur olduğu bir suç haberi duyduğunuzda içinizden ‘Kim bilir ne yaptı da delirtti adamı, e onun da kız başına orada ne işi varmış?’ ‘Kesin ilişkisi vardır adamla, yoksa niye vursun’ gibi cümleler uçuşmaya başlıyorsa kafanızda, içten içe mağdur kadının neyi yanlış yaptığını hesaplamaya başlıyorsa Ortaçağ’dan kalma kodlarınız, bilin ki o olay bir kadın cinayetidir!“ dedi.

Kadıgil sözlerini kadınlara ilişkin toplumsa cinsiyet rollerinden kaynaklı cinsiyetçi yargılar son bulana dek mücadeleye devam edileceğini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

AKP'li Zengin: Yargı açısından meselenin adının konması yargı sürecinin bitmesine bağlı

Özlem Zengin ise sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek "Bakanlıklar, kendilerine gelen beyanı kadına yönelik şiddet olarak tanımlayabilirler. Ama bir mahkemenin kadın cinayeti noktasını koyması için yargı sürecinin bitmesi gerekiyor. Yargı açısından meselenin adının konması yargı sürecinin bitmesine bağlı diyorum" açıklamasını yaptı.