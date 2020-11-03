CHP'li Kadıgil'den Kültür Bakanlığı'na ayrılan bütçeye tepki: Yandaş müteahhide peşkeş çektiğiniz vergilerimizden daha az

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 2021 genel bütçesinin yüzde 0,5'ine tekabül ettiğini belirterek ayrılan bütçe için "Osmangazi Köprüsü'nden geçmeyen arabalar için bir yandaş müteahhide peşkeş çektiğiniz vergilerimizden daha az" dedi.

Kadıgil, “Yandaş müteahhide ayrılan paranın bir kısmı sanatçılara verilebilir" ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ayrılan 6 milyar 16 milyonluk bütçe miktarını eleştiren Kadıgil şöyle konuştu:

“Mersin Silifke Kültür Merkezi, Burdur Kültür Merkezi, Yeni AKM, Rami Kışlası üçüncü etap kütüphane" dediniz, bunu AKP Genel Başkanı da vadetti, ortada ne yazık ki yok. Hatay'da, Kayseri'de, Mardin'de ve Samsun'da yeni sahneler vaat edilmişti bunlara da ne yazık ki kavuşamadık çünkü koskoca Kültür ve Turizm Bakanlığına, ayrılan bütçe genel bütçenin sadece ortalama yüzde 0.5’ine tekabül ediyor. Bu sene, 1 milyar 691 milyon yatırım bütçesi öngörülmüş. Öte yandan, Osmangazi Köprüsü'nden geçmeyen arabalara, 2020 yılının ilk altı ayında 1 milyar 750 TL ödemiş bulunuyoruz. Yani Osmangazi Köprüsü'nden geçmeyen arabalar için bir yandaş müteahhide peşkeş çektiğiniz vergilerimizin toplamı ne yazık ki Kültür ve Turizm Bakanlığımıza reva gördüğümüz bir yıllık yatırım bütçesinden daha fazla”

“Bu ülkede 'Neşeli Günler' bile yasaklanmışken 'sansür yok' diyemezsiniz"

CHP’li Kadıgil Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un geçen yıl bandroller üzerinden kurduğu “Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır" cümlesinin oldukça iddialı bir cümle olduğunu söyleyerek "Muzır neşriyat' diye bir şey icat ettiler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işine gelmeyen bütün yayınları çatır çatır yasaklıyor. bundan bilginiz var mı? Neşeli Günler, Adile Naşit'in filmi bilirsiniz. Şener Şen'in canlandırdığı Rıza'nın kendi kendine orada "İçişleri Bakanı arkadaşımdır, aradım." cümlesini yasakladılar. Böyle saçmalıklar yaşanırken siz ‘Türkiye'de sansür yok." cümlesini kuruyorsunuz. Bu cümleyi kurduğunuz günlerde Ankara Birlik Tiyatrosu, Malatya'da oyun oynamak için başvuru yaptı. Fakat salon verilmedi kendilerine. Önerge ile size sorduk; “Neden?”. Siz de yolladığım önergeye şöyle cevap verdiniz: "Hayır, orada tadilat vardı, o yüzden tahsis yapılamadı." Ama bence ayıp ettiniz bu cevapla çünkü 15 Aralık’ta oyun oynanmasına izin verilmeyen yerde 9,11,12 Aralıkta başka oyunlar sahnelendi, 16'sında etkinlik, 17'sinde konser, 20'sindeyse anma gecesi düzenlendi” ifadelerini kullandı.

“Tavanımız şakır şakır akarken silmeye çalışıyoruz"

Müze ve üniversitelerdeki kayıp eserleri de gündeme getiren Kadıgil, Gaziantep Zeugma Müzesi’nde görev yapan arkeolog Merve Kaçmış'ın envantersiz eserlerin üzerine zimmetlenmesi için mobbing yapılması sonucu intihar ettiğini de hatırlattı:

“4.399 adet kültür varlığının başka ülkelerden ülkemize geri getirildiğini söylüyorsunuz, çok da güzel yapıyorsunuz. Benim de çok içimi yakıyor yurt dışındaki müzelerde özellikle Anadolu'dan kopartılıp götürülen eserleri görmek. Bu konuda teşekkür ediyorum ama mesela Zeugma Mozaik Müzesinde 10 eser kayıp, Antalya'da ki bir arkadaşımız intihar etti hatırlarsanız o dönemi- Antalya Arkeoloji Müzesinde inceleme başlattınız hâlâ sonucunu bekliyoruz. Resim ve Heykel Müzesinden 302 tablo kayıp hâlâ bulunamadı ve Sayıştay diyor ki; "2 üniversiteden 844 eserimiz şu anda kayıp." Yani yurt dışından eser getirmeniz iyi, güzel ama bu yaptığınız maalesef tavanımız şakır şakır akarken yerleri silmeye benziyor.”

“Yandaş müteahhide ayrılan paranın bir kısmı sanatçılara verilebilir"

Sera Kadıgil pandemi koşullarından etkilenen dizi sektöründeki çalışanları ve tiyatroları da gündeme getirdi:

"Türkiye'de bir tiyatronun aylık kirası 5-10 bin lira, insanlara kişi başı, tiyatro başı düşen desteğiniz, teşvikiniz 15 ila 25 bin TL; yedi aydır kimse perde açamıyor yani dişinin kovuğuna gitmeyen yardımlar var. Öte yandan çok fazla paralar çok fazla yerlerde çarçur ediliyor. Şehir hastaneleri, yollar, köprüler… Kolombiya dediğimiz devlet, 20 milyon dolar harcadı, bizim 8 katımız harcadı. Almanya, İspanya, Amerika örneği vermiyorum size. Bu bütçeler Türkiye'nin sanatçısına, Türkiye'nin tiyatrosuna reva görülebilecek bütçeler değildir ve biz sizden bir şeyler istiyoruz artık Sayın Bakan, biz sizden bir şeyler istiyoruz tiyatrolar adına. Çünkü tiyatrolarımız çöküyor, müzisyenlerimiz intihar ediyor, sahneler kapanıyor, sinema salonları kapanıyor. Paranız yok biliyorum ama eğer siz Bakansanız, ben elinizi masaya vurmanızı ve otoyollara, yandaş müteahhitlere verdiğiniz paranın bir kısmını, bir zahmet, bu Türkiye'nin sanatçılarına ayırmanızı rica ediyorum.”