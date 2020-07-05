CHP’li Kadıgil’den AKP Grup Başkanvekili Özkan’a: FETÖ kumpaslarının avukatı bugün bu teklifi sunuyor

Çoklu baro teklifinin ele alındığı Adalet Komisyonu görüşmelerinde söz alan CHP’li Sera Kadıgil, 2013 yılında çoklu baro projesinin FETÖ tarafından sunulduğunu hatırlatarak, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ı kast ederek, "FETÖ kumpaslarının avukatı bugün bu teklifi sunuyor" dedi.

Çoklu baro teklifinin ele alındığı Adalet Komisyonu görüşmelerinde tasarının 12. maddesi üzerine konuşan CHP'li Sera Kadıgil, "AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın FETÖ kumpasları'nın avukatı olduğu dönemleri hatırlayın. Tek bildiğim biz Ergenekon’da, Balyoz’da, FETÖ kumpaslarında avukatlık yaparken bizim karşımızda FETÖ’nün yanında müdahil avukat olan, şerefli subaylar müebbet hapse çarptırılırken çayını içip gülümseyen bir meslektaşım tarafından sunuluyor" diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Fevzioğlu’nun çoklu baroya karşı olduğu açıklamasına rağmen neden komisyona gelmediğini merak ettiğini söyleyen Kadıgil, "Neden gelip çoklu baronun zararlarını kendisi anlatmıyor da temsilci gönderiyor anlamadım" ifadelerini kullandı.

"Yandaşlarınıza koltuk bulmak ise derdiniz 23 Nisan'da bir koltuğa oturturuz"

Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır barolarda varlık gösteremeyen yandaşlarınıza bir koltuk bulmak bu kadar kıymetliyse, meslek birliğimizle uğraşmak mecburiyetinde değilsiniz. Kapıda beklettiğiniz seçilmiş başkanlardan rica ederiz her 23 Nisan’da bir yandaşı oturtur koltuğuna, onlar da yazık heveslerini almış olurlar."

"Ya safsınız, ya korkaksınız, ya da kötüsünüz..."

"Bu teklifi savunuyorsanız bunun yalnızca ve sadece üç sebebi olabilir. Ya safsınız, yani kandırıldınız, bu teklifin neye hizmet ettiğinin ayırdına henüz varamadınız. Ya korkaksınız yani, mesleğinize ihanet ettiğinizi bile bile, sırf siyasi istikbal korkusundan inanmadığınız bir şeyi acıklı bir çabayla savunuyorsunuz, ya da net kötüsünüz, meslek de memleket de zerre umurunuzda değil, tek derdiniz kurduğunuz aile devletinin bekası için çırpınmak. Korkaklar ve kötülerle hiç ilgilenmedim, şimdi de ilgilenmiyorum. Allah sizi ıslah etsin ve size vicdanınızla hareket edecek cesareti versin. Bu iki grup için tek temennim budur. Ama kandırılanlar için burada not düşmek istiyorum ki yarın öbür gün "Allah affetsin!" deyip işin içinden çıkarız sanmayın."

"Genç avukatlar için bir şey yapmak istiyorsanız, önce şu CMK ücretlerini asgari ücret tarifesine çekin"

Kadıgil, tasarının genç avukatların sorunlarını çözeceğine dair üretilen argümanların gerçeği ifade etmediğini belirterek, "Genç avukatlar için bir şey yapmak istiyorsanız önce şu CMK ücretlerini asgari ücret tarifesine bir çekin de görelim. KDV’leri indirin görelim. Çocukları çalıştırıp bir de KDV’yi ceplerinden ödetip, 7 ay sonra para ödeyeceğinize doğru düzgün bir ödeme sistemi kurun da bir görelim. Ya bu ülkenin genç avukatları bin liraya staj yapıyor, yeni ruhsat alanlar yıllarca asgari ücrete talim ediyor. Barolara bağlı çalışan avukatlar için asgari ücret belirleme yetkisi verin görelim."

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