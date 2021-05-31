CHP'li Kaboğlu'ndan TİHEK Başkanı'na: Çocuk yaşta evliliğin halen savunulabilmesi utanç verici

CHP İstanbul Milletvekili ve anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan'ın çocuk yaşta evlilikleri savunmasına tepki gösterdi.

Kaboğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TİHEK Başkanının, TBMM'de kadına yönelik şiddete ilişkin Araştırma Komisyonu’ndaki sözleri; kadınların, çocukların ve nikahsız beraberlik yaşayan yurttaşlarımızın ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan insan haklarının apaçık inkârıdır ve bir nefret söylemi oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir tezahürü olan çocuk yaşta evliliğin 21. yüzyıl Türkiye’sinde halen savunulabilmesi, utanç verici olmanın ötesinde; devletin kız çocuklarının anayasal haklarını koruma ödevine de meydan okumaktır (Anayasa m.5, 17, 20, 41, 42)." değerlendirmesinde bulundu.

Kaboğlu şu ifadeleri kullandı:

"TİHEK, BM Genel Kurulu'nun Paris ilkeleriyle uyumsuz, özerk olmayan ve iktidara bağımlı yapısıyla; insan hakları ve eşitlik ihlallerini engellemek şöyle dursun, bu ihlalleri meşrulaştırmakta ve Türkiye’de ulusal bir insan hakları kurumu yokluğunu perdelemektedir. İktidarın, İstanbul Sözleşmesinden çekilmeyle bir kez daha açığa vurduğu insan hakları ve eşitlik karşıtlığının sembolik ifadesini oluşturan TİHEK Başkanı S.A., görevinden derhal çekilmeli; Paris İlkelerine uygun özerk bir insan hakları kurumunun oluşturulması ana hedef olmalı"

Ne olmuştu?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, çocuk evliliklerini savundu. Arslan, 15 yaşındaki çocukların rıza ile olabilecek nikâhlarının engellenmesinin ''insan hakkı'' ihlali olduğunu söyledi. Nikâhsız birliktelik yaşayan insanları ise ''sapkın ilişkiler'' kurmakla itham etti.

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