CHP'li Kaboğlu: Kabil'e sıcak mesajlar gönderen Ankara, Taliban'ın soyut açıklamalarını  değil, hukuka saygısını ölçü almalı

CHP milletvekili, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, "Kabil'e sıcak mesajlar gönderen Ankara, Taliban'ın soyut açıklamalarını değil, hukuka saygısını ölçü almalı" değerlendirmesini yaptı.

Kaboğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil'e sıcak mesajlar gönderen Ankara, Taliban'ın soyut açıklamalarını değil, hukuka saygısını ölçü almalı. Afganistan Anayasasına saygı, Taliban ile diyalogun koşulu olmalı. Türkiye'nin havaalanı güvenliğini sağlamasının dayanağı kalktığından güvenlik güçlerimiz ülkeye dönmeli" ifadesini kullandı.