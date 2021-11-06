CHP'li Kaboğlu: AKP’nin beşinci yargı paketi reform yapıyormuş algısı yaratmayı hedefleyen siyasi bir manevra

AKP’nin beşinci yargı torba teklifini eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, yargı paketinin sınırlı değişikliklerle reform yapıyormuş algısı yaratmayı hedefleyen siyasi bir manevra olduğuna vurgu yaptı.

Evrensel'in haberine göre Kaboğlu,"İstanbul Sözleşmesi’nden Anayasa’ya aykırı şekilde ve erkek cinsiyetinden tek bir şahsın kişisel siyasi bekasına ilişkin hesapları dahilinde çıkılabildiği bir ortamda, kadınların ve çocukların temel haklarını iktidara karşı korumak için her zamankinden daha uyanık ve dayanışmacı olunmalı" ifadelerini kullandı.

AKP’nin beşinci torba yargı paketi olarak getirilen 2/3911 esas sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmelerine Adalet Komisyonunda başlandı. 54 maddeden oluşan teklif, sekiz kanunda değişiklik getirerek, TBMM’nin 27. dönemindeki 51. torba teklifi olarak ele alınıyor.

"Yargı reformundan veya paketinden bahsetmek trajikomik"

Teklifin, Türkiye’nin içinde bulunduğu genel siyasi bağlamdan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini belirten CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; "Cumhur İttifakı partileri genel başkanları ile siyasi maiyetlerinin muhalif kesimleri hedef alarak, nefret dolu bir siyasi söylem ve iklimi bilinçli şekilde kurguladıkları, parti grup toplantılarında linç görüntüleri izleterek ve mafya liderlerini savunarak suçun ve suçlunun yanında saf tuttukları, AİHM kararlarını uygulatmadıkları ve AYM’nin kapatılması gerektiğini söyleyecek kadar şirazelerinin kaydığı, demokrasi ve hukuk devletinin asgari ögelerinin iktidar siyasetçilerince delik deşik edildiği bir ortamda, yargı reformundan veya paketinden bahsetmek trajikomik" dedi.

"Temel hakları korumak için her zamankinden daha uyanık ve dayanışmacı olunmalı"

"AKP’nin beşinci yargı torba paketinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının icrasının icra sistemi dışına çıkarılması olumlu" diyen Kaboğlu, "İstanbul Sözleşmesi’nden Anayasa’ya aykırı şekilde ve erkek cinsiyetinden tek bir şahsın kişisel siyasi bekasına ilişkin hesapları dahilinde çıkılabildiği bir ortamda, kadınların ve çocukların temel haklarını iktidara karşı korumak için her zamankinden daha uyanık ve dayanışmacı olunmalı" ifadelerini kullandı.

"Yürütmenin yargı üzerindeki siyasi haczi"

Kaboğlu, teklifin icra ve hacizle ilgili çok sayıda teknik düzenleme içermesine karşın, yürütmenin yargı üzerine koyduğu siyasi haczin, AKP’nin sözde yargı reformu paketlerinde görmezden gelinmeye devam ettiğini belirtti. Kaboğlu; "AKP’nin torba teklifi, icra başmüdürünün atanması ve görev ve yetkilerinin belirlenmesini ve yine öngördüğü kimi düzenlemelerin ilk bir buçuk yıl içinde hangi il veya ilçede, ne zaman uygulanacağını belirleme yetkisini Adalet Bakanlığına bıraktı. Bu şekilde, bir kez daha, Anayasa’nın ihlali suretiyle, yasamaya ait yetkilerin tek adamın yürütmesiyle gasp edilmek isteniyor." değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili, AKP’nin torba teklifinin, önceki “yargı paketleri”nde olduğu gibi, adalet sistemi ve yargıyla ilgili ivedi ve yapısal sorunların çözümüne yönelik olarak hiçbir adım atmayan, yargı üzerindeki yürütme vesayetini tehdit etmeyecek kapsamdaki sınırlı değişikliklerle reform yapıyormuş algısı yaratmayı hedefleyen siyasi bir manevra olduğunu belirtti.