CHP'li İrfan Kaplan: Ekmek indirim kuponu hükümetin utanç vesikasıdır

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM Genel Kurulu’nda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuza almaları için vatandaşlara dağıttığı indirim kuponunu eleştirerek, “Sarayın lüksü için milyonlarca lira harcanırken benim hemşerim ucuz ekmek kuponuna mahkûm olmuş durumda. Bu ucuz ekmek indirim kuponu, hükümetin utanç vesikasıdır” dedi.

İrfan Kaplan, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuza almaları için vatandaşlara indirim kuponunu dağıtmasını eleştirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı kuponu gösteren Kaplan, şöyle konuştu:

"Az kaldı vaktiniz, gideceksiniz"

“2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuz almaları için vatandaşlara indirim kuponu dağıtıldı. Sarayın lüksü için milyonlarca lira harcanırken benim hemşerim ucuz ekmek kuponuna mahkûm olmuş durumda. Bu ucuz ekmek indirim kuponu, hükümetin utanç vesikasıdır. Sanki ülkede savaş durumu mu vardır? Bu, iktidarınızın bittiğinin göstergesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yıllarca ‘Vatandaşa karne ile ekmek dağıttı’ diyerek saldırdınız. Oysa o yıllar savaş yıllarıydı. Büyük lokma ye, büyük konuşma sözüne uymadınız. Bitirdiniz, tükettiniz, bu halkı perişan ettiniz. Az kaldı vaktiniz, gideceksiniz.”