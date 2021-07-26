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CHP'li İlhan Kesici: Sığınmacılar artık milli güvenlik sorunu haline gelmek üzeredir

26 Temmuz 2021 09:22

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, son günlerde sınırlarda artan göçmen hareketliliği hakkında "Yeni gelişler mutlaka durdurulmalıdır. Yeterince kalmış olanlar ülkelerine gönderilmelidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici sınırlarda yaşanan düzensiz göçmen hareketliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kesici, “Sığınmacı, göçmen, mülteci ne denilirse denilsin, hem Suriyeli hem Afganlı sığınmacılar artık iç güvenlik ve milli güvenlik sorunu haline gelmek üzeredir” dedi.

"Yeterince kalmış olanlar ülkelerine gönderilmelidir"

CHP’li Kesici, “Yeni gelişler mutlaka durdurulmalıdır. Yeterince kalmış olanlar ülkelerine gönderilmelidir” çağrılarında bulunarak, “Başka bir yol yöntem de yoktur” vurgusunda bulundu.

 

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