CHP'li İlgezdi: Türkiye’de aşılama 8 haftadır geriliyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, aşılama hızının çok düşük olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’de aşılama 8 haftadır geriliyor. Bu hızla gidilirse bizi kara kışın yanında bir de kısıtlamalar bekliyor" dedi.

CHP'li İlgezdi yaptığı yazılı açıklama ile aşılama oranlarına dikkat çekti. Aşılamanın durma noktasına geldiğini belirten İlgezdi, “Bu hız pandemiyi bitirecek bir hız değil. Aşılamadaki yavaşlama nedeniyle Ekim ayında 6 bin 557 yurttaşımız, tam açılmanın ilan edildiği 1 Temmuz'dan ekim sonuna kadar ise toplam 20 bin 879 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bu her saat 7 kişiyi yitirdiğimiz anlamına geliyor. Halen günlük vefat sayıların 200'ün üzerinde” diye konuştu.

Yüzde 87 azalma

Aşılama hızının kaygı verici düzeyde azaldığını ifade eden CHP'li Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

“Tam açılmanın ilan edildiği 1 Temmuz'dan günden bugüne Türkiye'de uygulanan 1. Doz aşı sayısı haftalık bazda yüzde 87 azaldı. Aynı dönemde tam aşılanan kişi sayısı da yine haftalık bazda yüzde 60 azaldı.

Delta varyantı etkisini olanca hızıyla sürdürüyor. Karşımızda olan dördüncü dalga aşısızların sebep olduğu bir durum. Öte taraftan bu aşılama hızıyla devam edilirse bir sonraki dalga ekstra doza ihtiyaç duyacak yurttaşlarımızı vuracak.”

"Verilerin çelişkili olması aşı karşıtlığını da güçlendiriyor"

Verilerin şeffaf biçimde açıklanmadığını savunan CHP'li İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandeminin başından beri verileri gizleyen dahası sağlıklı bir karşılaştırma ve değerlendirme yapabilmeyi sağlayacak olan veri setlerini değiştiren bir bakanlık bürokrasisi var. Son örneğini sırası geldiği halde 3. dozunu olmayan vatandaşlarımıza ilişkin verilerde yaşadık. Sayın bakan 19 Ekim'de 5 milyon kişinin 3. doz aşısını olmadığını söylemişti.

Aradan 12 gün geçti bu sayı 3 milyon olarak açıklandı. Buna göre iki haftada 2 milyon kişi 3. Doz aşısını olmuş ancak veriler bu süre içinde yapılan hatırlatma dozunun yalnızca 250 bin olduğunu gösteriyor. Verilerin çelişkili olması aşı karşıtlığını da güçlendiriyor.”

"15 Yaş ve üstü 10 milyon kişi aşı yaptırmadı"

Koronavirüs süreci ile ilgili tüm verilerin şeffafça açıklanmasını talebini yineleyen Gamze Akkuş İlgezdi, sözlerini şöyle tamamladı:

“1 Kasım itibariyle sırası geldiği halde İlk doz aşısını henüz yaptırmayan 18 yaş ve üstü 6 milyon 799 bin 845, 15 Yaş ve üstü 10 milyon 482 bin 265 kişi var. Bunun sebebi aşı karşıtlığından çok aşı tedirginliği ve bu tedirginliğin kaynağı şeffaf bir şekilde veri açıklamayan, aşılar konusunda tutarlı açıklamalarda bulunmayan bakanlıktır.”