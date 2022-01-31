CHP'li İlgezdi: Tüm Covid ölümlerinin sebebi Sağlık Bakanlığı ve iktidardır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 15 Ağustos’tan bu yana Covid ölümlerinin 150’nin altına hiç düşmediğini belirtti. İlgezdi, “Ülkemiz yönetilemeyen pandemi süreci nedeniyle canlarını yitiriyor. 15 Ağustos’tan beri ölüm sayısı 150’nin altına inmedi. Salgının başından beri böyle bir tablo ile ilk defa karşılaşıyoruz. Son 6 aydır haftada binden fazla vatandaşımızı Covid nedeniyle kaybediyoruz. Tüm Covid ölümlerinin sebebi Bakanlık ve iktidardır” açıklamasını yaptı.

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Koronavirüs'e bağlı ölümlere ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Tüm Covid ölümlerinin sebebini sağlık bakanlığı ve iktidar olarak gösteren İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

“Sağlık Bakanlığı önleyebileceği ölümleri sadece seyretmektedir. Hem böyle ölümlere izin verdiği için, hem de bu ilaçların Türkiye’ye getirilip insanlara ulaştırılmadığı için hastaların vebali Sağlık Bakanlığının üzerindedir.

"Günlük 202 ölüm normal mi?"

15 Ağustostan beri günlük ortalama 202 yurttaşımızı yitiriyoruz. Her kayıp çok önemlidir. Sayın Bakan ‘Endişe etmeyin, hastalık eskisi kadar güçlü değil’ derken günde ortalama 202 kişinin öldüğünü unutuyor galiba. Yurttaşımızın ölümüne sebep olanlar bu politikayı tercih edenlerdir.

2020 ölüm verilerini açıklamaktan aciz bir iktidarla karşı karşıyayız. 2019 ölüm verileri baz alındığında. Yani 2019 kadar ölüm olduğu düşünüldüğünde, 2021 yılında Covid ölümlerin tüm ölümlere oranı yüzde 14 oluyor. Geçen yıl toplam ölümlerin en az yüzde 14’ü Covid nedeniyle gerçekleşmiş olduğu anlamına geliyor. Bu ne kadar acı bir istatistik. Gerçek sayılarda ise durum çok daha vahim. Sağlık Bakanlığının seyrettiği tablo işte bu.

"Hızlı test konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyesine rağmen bir çalışma yapılmamış"

Hızlı test konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyesine rağmen bir çalışma yapılmamıştır. Almanya için en güvenilir hızlı testleri biz veriyoruz diye övünen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya açıkça soruyorum. Hızlı testler neden bizim ülkemiz, bizim vatandaşlarımız için kullanılmıyor? Sizin gözünüzde Almanya vatandaşları bizim vatandaşlarımızdan daha mı değerli? Bilim Kurulu da kullanılmalı tavsiyesini vermiş. Neden bu tavsiyeye uymuyorsunuz? Yoksa bilim kurulunu bir paravan olarak kullanıp istediğiniz kararları alıp, onları bu kararların onaylatıcısı olarak mı konumlandırıyorsunuz?

Sahte başarı vurguları ile bu süreci yönetemezsiniz. Ölümlerin sebebi alınmayan önlemler, bilimsellikten uzak yapılan çalışmalardır. Ve tüm Covid ölümlerinin sebebi Bakanlık ve iktidardır.” (ANKA)