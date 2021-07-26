CHP'li İlgezdi: TRT'nin Harbiye'deki radyoevi ya Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilecek ya otel olacak

CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi , TRT'nin İstanbul Harbiye'deki Radyoevi ile ilgili yanıt alamadığı soruya dikkat çekerek, "Maalesef diğer önemli binalar gibi ya Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilecek ya da otel olması için özelleştirilecek" dedi.

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi deprem güçlendirmesi gerekçesiyle boşaltılan TRT'nin Harbiye'deki Radyoevi ve Ulus'taki yerleşkesinin otel olabileceğini iddia etti.

Deprem güçlendirmesi gerekçesiyle boşaltılan TRT'nin Harbiye'deki Radyoevi ve Ulus'taki yerleşkesinin ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Personelin söz konusu binalarda istihdam edilemeyeceği anlaşıldığından Ayazağa semtinde bulunan ve iç donanımı daha önceden televizyon yayıncılığı için tasarlanmış olan taşınmaz, geçici süreyle kiralanmıştır” yanıtını aldı.

Fuat Oktay, İlgezdi’nin “TRT, binalara tekrar dönecek mi” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

İlgezdi, "Ortaköy binası da deprem bahanesiyle boşaltılmıştı sonra satılarak otel oldu. Soru önergemdeki ısrarlı sorulara rağmen verilmeyen yanıt, müzik tarihimizin en önemli binalarından Harbiye Radyoevi'nin de akıbetinin TRT Ortaköy binalarına döneceğini ortaya koyuyor. TRT aynı zamanda Çekmeköy'de bir yer aldı ve tüm birimleri buraya taşımak için hazırlık yapıyor. Ülkemizin müzik tarihinin en önemli binalarından Harbiye maalesef diğer önemli binalar gibi ya Cumhurbaşkanlığına tahsis edilecek ya da otel olması için özelleştirilecek" dedi.