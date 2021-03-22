CHP'li İlgezdi: TRT’de vergi alırken parti ayrımı yok, ama yayınlarda var

TRT, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 Mart tarihli grup toplantısına 10 dakika yer veren TRT, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Mart’taki grup konuşmasına 49 dakika, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına ise 40 dakika ayırdı. Konuyla ilgili çalışma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "TRT’de vergi alırken parti ayrımı yok, ama yayınlarda var" dedi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, İlgezdi, örnekleriyle TRT’nin canlı yayınlarda hangi partiye ne kadar süre verdiğini ortaya çıkaran bir rapor hazırladı. İlgezdi'nin raporuna göre, CHP 10 dakika yer bulurken, AKP 49 dakika, MHP 40 dakika yer buldu. İyi Parti’ye çok kısa süre yer ayıran TRT, HDP’nin grup toplantısını ise yayımlamadı.

TRT’nin tarafsızlık ilkesini çiğnediğini söyleyen CHP’li İlgezdi, TRT’nin Anayasa’ya ve 2954 sayılı TRT Kanunu uyarınca, “Tarafsız bir kamu tüzel kişiliğe sahip” olduğunu hatırlatarak çalışmasında şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşın ödediği elektrik faturasından, çiftçinin tarımsal sulama elektriğinden bile pay alan TRT’de vergi alırken parti ayrımı yok, ama yayınlarda var. Anayasaya, TRT Kanunu’na ve TRT yayın ilkelerine açıkça aykırı olan bu taraflı yayıncılık talimatı kim veya kimler tarafından verilmektedir? Bunu sorgulamak boynumuzun borcudur.”