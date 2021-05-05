CHP'li İlgezdi: Son bir haftada saat başı 11 yurttaşımızı kaybettik

CHP Sağlık Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, uygulamada olan "tam kapanma" boyunca ölüm sayıları hakkında bir rapor hazırladı. Kapanma ile geçen bir haftada 2 bin 493 yurttaşın yaşamını yitirdiğini vurgulayan İlgezdi, Merkez Yönetim Kurulu’na sunduğu çalışmada, “Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yurttaş sayısında patlama yaşandı. Ne yazık ki son bir haftada her bir saatte 11 yurttaşımızı Covid-19 nedeniyle kaybettik” dedi.

Çalışmada ayrıca, 1 Mart’ta bin 215 olan ağır hasta sayısının 2 ayın sonunda yüzde 190 artarak 3 bin 525’e ulaştığına dikkat çekildi. Aşılma sürecindeki aksamalara da değinen İlgezdi, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’nin aşı tedarikinde yaşadığı sıkıntı, 25 Nisan-1 Mayıs arasında yapılan ilk doz aşılarla ortaya çıktı. 17-24 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de ilk doz aşı yapılan kişi sayısı 13 milyon 170 bin 261 idi. 1 Mayıs itibariyle bu sayı 13 milyon 808 bin 77’ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta yalnızca 637 bin 816 kişiye ilk aşısı yapıldı. Öte yandan Türkiye haftada 637 bin kişi aşılayabilirken, Almanya'da günlük aşılanma sayıları ortalama 800 bin civarında devam ediyor.”

"Türkiye, lebaleb açılımın faturasını ödüyor"

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, hazırladığı çalışmada, “Dünyada bilimsel parametrelere değer veren, salgın politikasını ekonomik, sosyal anlamda sağlam temellere oturtan ve pandemi yönetimini şeffaf biçimde sürdüren ülkeler ön plana çıkıyor. Türkiye, lebaleb açılımın faturasını çok ağır biçimde ödüyor” ifadelerini kullandı.