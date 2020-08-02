CHP’li İlgezdi: Sanat emekçileri sözleşme bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nde işten atılan sözleşmeli sanat emekçilerine mahkeme kararına karşın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıllık sözleşme yapılmadığını söyledi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Yaşanan hukuksuzluğa son verilmesi gerektiğini kaydeden İlgezdi, yıl başında Devlet Tiyatrosu’nda 8 yıldır çalışırken işten atılan bir çalışanın mahkeme kararıyla işe dönmesine karşın bir ay sonra tekrar işten çıkarıldığına dikkat çekti.

Mahkeme kararlarına karşı gelindiğini kaydeden İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a çağrıda bulundu. İlgezdi, "Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği güvenlik soruşturmaları gerekçeleriyle işten atılan ve mahkeme kararları ile işe iade kararları olan sanat emekçilerine yıllık sözleşme yapmanız ve sözleşmeleri yenilemeniz gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanların ve bürokratların değil sanatçıların bakanlığıdır. Sayın Bakan, derhal bu yanlıştan dönün. Tarih, sizi mahkeme kararlarını uygulamayan, sanat ve sanatçı düşmanı bir bakan olarak hatırlamasın.” ifadesini kullandı.