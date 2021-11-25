CHP'li İlgezdi: Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi, kur artışından dolayı yüzde 25 geriledi

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi, kur artışından dolayı yüzde 25 geriledi" açıklamasını yaptı.

İlgezdi, "Döviz kuru, halk sağlığını yutan kara deliğe dönüştü" dedi. İlgezdi şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık bütçesindeki artış kâğıt üzerinde kaldı"

“Bakanlık bütçesinde yaklaşık yüzde 50’lik bir artış görüyoruz ancak sevinemiyoruz. Bu artış sadece kâğıt üzerinde kaldı. Niye mi? 116 milyar liralık, yani 12 milyar dolara denk gelen, Bakanlık bütçesi kur artışından dolayı bugün 9 milyar dolara geriledi. Böylece bakanlık bütçesi bir ayda yüzde 25 eridi. Aslında daha baştan açık verdi ve hükmünü yitirdi. Bugün, döviz kuru halk sağlığını yutan kara deliğe dönüştü. Bu bütçeyi geri çekip, güncellemeyi düşünüyor musunuz?”

"Şehir hastanelerine yapılan ödeme 3 kat arttı"

Bütçede aslan payının şehir hastanelerine ayrıldığını söyleyen İlgezdi, "Üzülerek söylemeliyim ki, şehir hastanelerinin mevcut giderleri dolardan daha hızlı artıyor. 2020'de bu hastanelere 8 milyar liralık yapılan ödeme, 2022’de üç kat arttı. Yani 21 milyar lira ödenecek. Yani saatte 2 buçuk milyon lira, şehir hastanelerine harcanacak” dedi.

"Ensefalit hastası çocuğu olan anne, CLOBIUM 10 ilacını bulamadıklarını ifade etti"

Büyük bir ilaç krizinin de kapıda olduğunu söyleyen Gamze Akkuş İlgezdi, “Bakın Diyarbakır’dan bir anne aradı. Ensefalit hastası olan ve nöbet geçiren çocuğu için CLOBIUM 10 ilacını bulamadığını, sesi titreyerek anlattı” diye konuştu.

"12 bin sağlıkçıya şiddet"

Gamze Akkuş İlgezdi sağlıkta şiddeti önlemek için yeterli çalışma yapılmadığını vurgulayarak, “Ne yazık ki şiddeti önleme yasası da algıyı yönetmekten ileri gitmedi. Geçtiğimiz yıl yaşanan 12 bin sağlıkçıya şiddet vakası bunun en acı kanıtıdır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. (ANKA)