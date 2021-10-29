CHP'li İlgezdi: Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak o pist 2023’te de bitmez

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sabiha Gökçen Havaalanı’na yapılması beklenen ek pist ile ilgili yaptığı açıklamada “Ocak 2020’de Sabiha Gökçen’den ek sefer talep eden havayolu şirketlerine izin verilmediğini ortaya çıkarmıştım. 2019’da bitirilmesi gereken, en son 2021’de bitirileceği açıklanan pist 2022’de bile bitirilemeyecek. İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketlere inşaatı verirseniz o pist 2023’te de 2025’te de bitmez” değerlendirmesini yaptı.

"İkinci pist özellikle yapılmıyor"

CHP'li İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada; kapasite artışı için 2009’da yapılacağı açıklanan ikinci pistin “yılan hikayesine” döndüğünü söyledi. İlgezdi şu ifadeleri kullandı:

"2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan ‘Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist ve mütemmimleri işinde yüzde 50 fiziki gerçekleşme sağlanacaktır’ ifadesi niyetlerini ortaya koyuyor. İstanbul Havalimanı daha çok çalışsın diye Sabiha Gökçen’in kapasitesini artıracak ikinci pist özellikle yapılmıyor."

"Uluslararası firmalar Sabiha Gökçen havalimanını daha çok kullanmak için yıllardır mücadele ediyor. Ama Bakanlık İstanbul Havalimanı ısrarından vazgeçmiyor. Pandemide dahi uçuş yoğunluğu yokken ek sefer talepleri geri çevrildi. Şimdi de 2. pisti özellikle yapılmayarak yap-işlet-devret ile yapılan İstanbul Havalimanına ekstra kaynak aktarılıyor."

"O pist 2023’te de 2025’te de bitmez"

"Ocak 2020’de Sabiha Gökçen’den ek sefer talep eden havayolu şirketlerine izin verilmediğini ortaya çıkarmıştım. 2019’da bitirilmesi gereken, en son 2021’de bitirileceği açıklanan pist 2022’de bile bitirilemeyecek. İstanbul havalimanını işleten şirketlere inşaatı verirseniz o pist 2023’te de 2025’te de bitmez.”

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, haziran ayında; Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistinin 28 Aralık 2021’de açılacağını açıklamıştı. (ANKA)