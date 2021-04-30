CHP'li İlgezdi: Kapanmadan muaf olan yüzde 61'lik kesim aşılanmadı, 2 doz aşısı tamamlanların sayısı yüzde 62 azaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Kapanmadan muaf tutulan yüzde 61’lik çalışan kesimin büyük çoğunluğu aşılanmadı. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17’ye denk gelen sadece ve sadece 4.4 milyon çalışan bulunuyor. Böyle tam kapanma mı olur?” diye sordu. İlgezdi, 18-24 Nisan haftasında ikinci doz aşısı tamamlanan yurttaş sayısının yüzde 62,4 azaldığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada kapanma açıklaması sonrası İstanbul’dan adeta bir ‘kavimler göçü’ yaşandığını belirterek, “İstanbul’da yaşayanlar şehri terk ediyor. Bakanlığın açıklamasına göre Hint varyantı İstanbul’da görülmeye başlandı. Kontrolsüz bir biçimde insanların seyahat etmesi nedeniyle bilim insanlarında derin endişe yaratan ve çok hızlı yayıldığı bilinen Hint varyantı İstanbul’dan bütün Türkiye’ye yayılabilir. Önlem almadığınız için tüm şehirler İstanbul gibi yoğun virüse maruz kalacak” dedi.

"Böyle tam kapanma mı olur"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çalışan kesimin yüzde 61’inin tam kapanmadan muaf tutulduğu hatırlatan İlgezdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündelik çalışanların, küçük esnafın ve kayıt dışı çalışmak zorunda bırakılan emekçilerin gelir güvenceleri olmadan evde açlığa mahkum edilmesi kabul edilemez. Sosyal devletin gereği, tüm yurttaşlarını istisnasız anayasal koruma şemsiyesi altına almasıdır. Oysa Türkiye’de bugün yurttaşların sağlık hakkına erişimi ve en kutsal olan yaşam hakları engellenmektedir. Bakın kapanmadan muaf tutulan yüzde 61’lik çalışan kesimin büyük çoğunluğu aşılanmadı. Üstüne üstlük iki ay aşı sıkıntısı çekileceği de ortaya çıktı. Aşıların yetersiz olduğunu, önlemlerin etkisiz olduğunu, yaşanan ölümlerin kabinenin sorumluluğunda olduğunu aylardır söylüyorduk, dinlemediler. İktidarın hiçbir sosyal destek paketi açıklamadan ilan ettiği tam kapanma, tam bir rezalettir. Planlı bir aşı tedarik programı yapılmadığı için elimizde aşı kalmadı. Toplam istihdamın yaklaşık yüzde 22’si olan 6 milyon çalışan ise kısmen muaf sektörlerde çalışıyor. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17’ye denk gelen sadece ve sadece 4.4 milyon çalışan bulunuyor. Böyle tam kapanma mı olur."

"İkinci doz aşısı tamamlananların sayısı yüzde 62 azaldı"

“Geçen hafta yalnızca 170 bin 84 yurttaşımız ikinci doz aşısını olabildi. Bu rakam 5-10 Nisan tarihlerinde 453 bin 261’idi. Başka bir ifadeyle 18-24 Nisan haftasında 2. dozu tamamlanan yurttaş sayısı yüzde 62,4 azaldı"

