CHP'li İlgezdi: İktidara geldiğimizde ilk Sağlık Bakanı, binlerce insanın ölümüne sebep oluşunuzu sorgulayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Biz iktidara geldiğimizde ilk Sağlık Bakanı, bütün verileri, bütün gerçekleri inceleyecek, size yapılan uyarıları ve bunu karşılığında sizin harekete geçmeden binlerce insanın ölümüne sebep oluşunuzu sorgulayacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ülkemizde 30 yetkin laboratuvar ve üniversitenin, yetişmiş insan gücünün olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın bu sürece bunları dahil etmediğini hatırlattı.

İlgezdi, omicron varyantı sonrası sekanslamanın (dizileme) öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “İngiltere’de bugün itibarı ile bir milyon 517 bin kişiye varyant dizilemesi yapmış. Nüfusu bizimkinin yarısı. Biz hala 50 bin civarında sekanslama yapıldığını duyuyoruz. Bakanlık bunu bile açıklamıyor. Bu şekilde ‘Omicron’un ya da başka bir varyantın tespiti mümkün değil” dedi.

İlgezdi, “Sağlık Bakanlığına bağlı 17 il laboratuvarından gelen numuneler Ankara’da sekanslanıyor. 30 laboratuvar ve üniversiteler ise sürecin dışında tutulduğu için yeterince gen analizi yapılamıyor” dedi.

"Türkiye, her an Anadolu’da ve komşu coğrafyalarda oluşabilecek yeni bir varyant riski altında"

“Yapılan sekanslama göstermelik” diyen CHP’li Akkuş İlgezdi, 5 ay önce Türkiye Gen Konsorsiyumu kurulması için çağrı yaptığını, ama bakanlığın yine duymazdan geldiğini kaydetti.

CHP’li İlgezdi, Omicron varyantından sonra yine dizileme sorununun gündeme geldiğini belirterek, “Buradan tekrar bir çağrı yapmak istiyorum, bilim insanlarını dinleyin, ülkemiz sadece Omicron benzeri dış varyantların değil, her an Anadolu’da ve komşu coğrafyalarda oluşabilecek yeni bir varyant açısından da risk altında. Bu sebeplerle Türkiye Gen Konsorsiyumu’nu kurun ve tüm laboratuvarlardan ve üniversitelerden cihaz ve insan gücü olarak yararlanın” dedi.

"Üç gün sonra Türkiye’de yeni bir varyant çıkarsa ne olacak"

“Böyle giderse bu son varyant olmayabilir, bu son pandemi de olmayabilir” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Yoksa korktuğunuz bir şey mi var? Bütün üniversiteler varyant çalışması yaparsa ya da hasta bilgileri bütün hekimlere açık olursa sizin sakladığınız şeyler birdenbire ortaya dökülür diye mi korkuyorsunuz? Üç gün sonra Türkiye’de yeni bir varyant çıkarsa ne olacak bunu ortalık yangın yerine dönüştükten sonra mı anlayacaksınız? Üç gün sonra buralarda yeni bir varyant çıkarsa ne olacak? Bu varyantı nasıl anlayacaksınız? Bakanlığa bağlı bir laboratuvarla mı? Niçin bu ülkenin var olan olanaklarını kullanmıyorsunuz, niçin hekimlerinden, bilim insanlarından bilgi saklıyorsunuz?”

"İktidara geldiğimizde ilk Sağlık Bakanı, bütün verileri, bütün gerçekleri inceleyecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Biz iktidara geldiğimizde ilk Sağlık Bakanı, bütün verileri, bütün gerçekleri inceleyecek, size yapılan uyarıları ve bunu karşılığında sizin harekete geçmeden binlerce insanın ölümüne sebep oluşunuzu sorgulayacak. Gerçekler masaya yatırılacak uyarılara neden kulak asmadığınız sorgulanacak. Binlerce insanın ölümüne sebep olduğunuz için hesap vereceksiniz, geliyor gelmekte olan” dedi.