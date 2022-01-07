CHP'li İlgezdi: Geçen ay faturası 385 lira olan evde cihaza bağlı vatandaşımız, ocak ayında yaklaşık 700 lira ödeyecek

Evde cihaza bağlı yaşayan hastaların elektriğe yapılan yüzde 127 zam ile daha da mağdur olduğunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Yapılan zamlar, hastaları vurdu. Geçen ay faturası 385 lira olan bir evde cihaza bağlı vatandaşımız ocak ayında yaklaşık 700 lira elektrik faturası ödeyecek” dedi.

CHP'nin Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi; evde cihaza bağlı yaşayan KOAH, SMA, ALS, Covid sonrası ve diğer hastalık taşıyan yurttaşların hastalıklarının yanında elektrik zamları ile de mücadele etmek zorunda olduklarını belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Evde cihaza bağlı yaşayan hastalarımız için elektrik hayati bir öneme sahip. Yapılan kademeli zam ile artık faturaları ilk 150 kilovatsaate kadar yüzde 52, 150 kilovatsaat üzeri yüzde 127 daha fazla gelecek. Bu hastalarımız için Aile Bakanlığı'nın vermiş olduğu 200 lira elektrik desteğine ise hala bir zam yapılmadı, buradan Sayın Bakan'a açık çağrıda bulunuyorum, bu mağduriyeti giderin.

Bu ailelere yapılan 200 TL elektrik yardımı bir an önce en az elektrik zam oranında yani yüzde 127 artırılmalıdır. Hatta sosyal devletin gereği bu ailelerin tüm elektrik faturaları ödenmelidir. Yoksa bu yurttaşlarımızın cihazlarını kullanamama ve hayati tehlikeye girme durumları var” diye konuştu. 2022 ile iktidarın iğneden ipliğe yaptığı zamlarda ortaya çıkan tablo tüm yurttaşlarımız için büyük bir ekonomik dar boğaza neden olurken, hastalarımız için hayati önemdeki elektrikle ilgili gün geçirilmeden bir karar alınması gerekiyor. Cihaz olmadan nefes alamayan birçok yurttaşımız Bakanlık'tan gelecek müjdeli haberi bekliyor.” (ANKA)