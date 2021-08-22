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Sağlık

CHP’li İlgezdi: Gece yarısı değişikliği hekimlerin maaşına yansımadı

Aile hekimleri iş bırakma eylemlerini ilan edince yönetmelikte geri adım atılmıştı

22 Ağustos 2021 08:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, aile hekimlerine yönelik yeni yönetmelikle hak gaspları yapıldığını belirterek “Hekimlerin gaspa karşı 16 Ağustos’ta yapacakları iş bırakma eylemine engel olmak için gece yarısı değişiklik yapıldı, kronik hastalıklar ile ilgili takip yapmazlarsa uygulanacak ücret kesintisi maddesi kaldırıldı. Ancak 15 Ağustos’ta yatan maaşlarında değişikliğe rağmen kesinti uygulandı. Maaşlar yüzde 5 ila 10 arası düştü” dedi.  

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre, İlgezdi, 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile aile hekimlerinin birçok hak gaspına uğradığını kaydederek “Aile hekimleri, hakları olan iyileştirmeleri beklerken, aksine cezalandırıcı bir yönetmelikle karşı karşıya kaldı” ifadesini kullandı.

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