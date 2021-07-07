CHP'li İlgezdi: Elektrik dağıtım şirketleri yurttaşlardan ceza adı altında Deli Dumrul vergisi alıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Diyarbakır'da TEDAŞ'ın topladığı cezalara tepki göstererek, “Elektrik dağıtım şirketleri yurttaşlardan ceza adı altında Deli Dumrul vergisi alıyor” dedi.

İlgezdi, CHP heyeti olarak gittikleri Diyarbakır'da yurttaşların TEDAŞ'tan dert yandığını ortaya koyarak, “Daha yakında zamanda Sur ilçesine bağlı birçok mahallede yurttaşlara saatlerin eski olması gerekçesiyle 5 bin 800 lirayı bulan cezalar kesildi. Elektrik dağıtım şirketleri yurttaşlardan ceza adı altında deli dumrul vergisi alıyor” diye konuştu.

"Bölgede gerçekten bir terör varsa o da TEDAŞ terörüdür"

Yurttaşların, ‘Şu anda bölgede gerçekten bir terör varsa o da TEDAŞ terörüdür. Daha öncesinde insanlar silahlar yüzünden köylerini terk ederlerdi, şimdi TEDAŞ yüzünden köylerini terk ediyorlar' dediğini kaydeden CHP'li İlgezdi, “Yüzlerce eve, insaf sınırını aşan bu cezalar nedeniyle haciz geliyor! Bu haksızlığa daha ne kadar ortak olacaksınız?” diye sordu.

Diyarbakırlıların dayanacak gücü kalmadığını dile getiren İlgezdi, “Vatandaşlarımız ‘Hepimiz çiftçiyiz, TEDAŞ bizi soyup soğana çevirdi. 1000 dönüm buğday sulamışım, 147 bin lira TEDAŞ'a ödeme yapacağım' diye isyan ediyor” açıklamasını yaptı.

Akkuş İlgezdi, “Diyarbakırlı yurttaşlarımızın endişesi olmasın; tedarik şirketlerinin yarattığı bu mağduriyete, abonelerin faturalarına yansıyan fahiş ücretlere millet iktidarında son vereceğiz!” dedi.