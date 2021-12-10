CHP'li İlgezdi: DÖSİM personeli 20 yıldır sanatçı kadrosu bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak sanat icra eden, ancak büro personeli kadrosunda olan Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİM) personelinin ısrarla sanatçı kadrosuna geçirilmediğini belirterek, “DÖSİM personeli 20 yıldır 'sanatçı kadrosu' bekliyor. Tek maddelik bir kanuni düzenlemeyi yapmaktan aciz bir hükümet karşımızda” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2001 yılında geçici işçi olarak alınan, 2007’de 4B’li yapılan, 2011’de düz memur olan DÖSİM personeli sanatçıların halen düz memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni gibi kadrolarda olduğunu belirtti.

"DÖSİM personeli, aynı işi yaptığı sanatçı arkadaşının yarısı kadar maaş alıyor"

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"2001 yılından beri aktif olarak sanat icra eden, 2011 yılından beri kadrosu memur olan DÖSİM personeli 20 yıldır 'sanatçı kadrosu' bekliyor. Tek maddelik bir kanuni düzenlemeyi yapmaktan aciz bir hükümet karşımızda.

2001 yılından beri sanatçı kadrosu bekleyen ve aktif olarak sanatçılık yapan DÖSİM personeli, birlikte çalıştığı ve aynı işi yaptığı sanatçı arkadaşının yarısı kadar maaş almakta, giyim vs. diğer ek yardımlardan sınırlı yararlanmakta. Son düzenlemenin üzerinden 10 yıl geçti ancak bu sorun çözülemedi.”

"Sanatçıları artık oyalamayın"

İlgezdi, sorunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme getirdiğini, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un da “Söz konusu personelin fiilen görev yaptıkları kadro unvanlarına geçirilmelerine yönelik kanun değişikliği çalışması gerekmekte olup mevzuat çalışmasının yakın zamanda sonuçlandırması planlanmaktadır” açıklamasında bulunduğunu anımsattı.

İlgezdi, “Sayın Bakan ‘Yasal çalışma yapıyoruz’ diyor. 2011 yılından beri elinizden tutan mı var da bu tek maddelik düzenleme yapılamadı. Artık sanatçıları oyalamayın ve bu kanunu geçirin. İş barışını sağlayın” dedi. (ANKA)