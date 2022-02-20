CHP'li İlgezdi: Devlet Tiyatroları, 65 yaş üstü oyuncuları zorla emekli ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 65 yaş üstü tiyatro sanatçılarını ‘zorla’ emekli ettiğini öne sürerek, “65 yaş üstü sanatçılarımız, misafir sanatçı olarak bile sahneye çıkamayacak. Böyle saçma bir kararlarla mesleğinin zirvesindeki sanatçılar sahneden koparılıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 65 yaş üstü tiyatro sanatçılarıyla ilgili aldığı kararı gündeme getirdi. Devlet Tiyatroları’nın 65 yaş üstü tiyatro sanatçılarını ‘zorla’ emekli ettiğini savunan İlgezdi, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü sanatçılarımız, misafir sanatçı olarak bile sahneye çıkamayacak. Böyle saçma bir kararlarla mesleğinin zirvesindeki sanatçılar sahneden koparılıyor. Sanatçılar diğer kamu görevlilerinden farklı olarak özel hükümlere tabi olmasına rağmen 65 yaş emeklilik kuralını işletmek, sanatçılara ve sanatseverlere yapılan büyük bir yanlıştır. Tiyatrocuların mesleklerinin zirvesindeyken sahneye çıkmalarının yasaklanması kabul edilemez.”

İlgezdi şunları kaydetti:

"Devlet Tiyatroları’nda böyle bir plansızlık daha önce hiç görülmedi. Mevcut oyunun oyuncusunu zorla emekli ediyorsunuz, oyunu repertuvardan kaldırıyorsunuz.

Bu, tamamen keyfi bir karardır. Tiyatroda gerçeklik çok önemlidir. Yaşlı bir rolü genç birine oynatmak tiyatro sanatına aykırıdır. 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun’un böyle bir madde olmadığı halde 65 yaş üstü sanatçılara yapılan muameleyi kabul etmemiz mümkün değildir.

“KEYFİ UYGULAMANIN GEREKÇESİ NEDİR”

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye de soru önergesi verdi. İlgezdi, Bakan Ersoy’a, Devlet Tiyatroları’nın bu kararına ilişkin “Bu kişisel ve keyfi uygulamanın gerekçesi nedir” diye sordu.

İlgezdi, “Güncel tiyatro sezonu henüz bitmeden alındığı anlaşılan kararın aciliyetinin sebebi nedir? Bu sezon devam etmekte olan oyunlar arasında 65 yaşını geçmiş bir sanatçımıza ait tek kişilik bir oyunun da olduğu iddia edilmektedir. Bunun gibi durumlarda, sanatçının emekliliği sonucu ayrılmak zorunda kaldığı oyunlara her zaman oyuncu ikame edilemeyebileceği ihtimali neden göz ardı edilmiştir” sorularına da yanıt istedi. (ANKA)