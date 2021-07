CHP’li İlgezdi’den Sağlık Bakanı’na çağrı: Her akşam turkuaz tabloda Türkiye’nin aşı tablosunu da açıklayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Covid-19'a karşı aşılamanın yavaş ilerlediğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Her akşam turkuaz tabloda Türkiye’nin aşı tablosunu da açıklayın" çağrısı yaptı.

İlgezdi her 10 vatandaştan 7’sinin aşısız olduğunun altını çizerek, “Bir can bile yitirmemek adına vakit geçirmeden her akşam turkuaz tabloda Türkiye’nin aşı tablosunu da açıklayınız” dedi.

ANKA'da yer alan habere göre, İlgezdi, günde ortalama 190 bin kişinin aşılanabildiğini ifade ederek, “Bugüne kadar sadece 13 milyon vatandaşımıza çift doz aşı yapılabildi. Kısacası şu ana kadar her 10 yurttaşımızdan 7’si aşı olmadı” diye konuştu.

İlgezdi şu ifadeleri kullandı:

“Yurttaşlarımız bu bedeli canlarıyla ödüyor. Can kayıplarını en aza indirmek ve tünelin ucunda ışığı görebilmek için şeffaf bir salgın yönetimine ihtiyacımız var. Hangi tarihlerde, hangi aşıdan ne kadar doz teslim alacağımızı acilen kamuoyuyla paylaşınız. Türkiye’de hangi aşıdan, hangi şehirde, kaç doz olduğunu günlük olarak açıklayınız.

24 saat içinde hangi aşıdan, kaç doz yapıldığını belirtiniz. Gün içinde randevusu olduğu halde, aşı yaptırmayanların sayısını açıklayınız. Aşılananların ve randevusu olduğu halde aşı yaptırmayanların yaş gruplarını, meslek dallarını açıklayınız. Aşılarla ilgili bilgi kirliliğine izin vermemek adına aşılandığı halde hastalananların sayısını, bunlardan hastaneye yatanları ve yoğun bakıma alınanları günlük açıklayınız. Kısacası günü değil, hayatları kurtarmak için sorumluluğunuzun gereğini yerine getiriniz.”