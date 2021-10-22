Hekimlerin çalışma şartlarını Meclis gündemine taşıyan CHP’li İlgezdi uyardı: Sağlık 5 dakikaya sığmaz, yeni istifalar gelecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, doktor randevularının 5 dakikaya indirilmesine, “Sağlık 5 dakikaya sığmaz. İdeal bir muayene süresi 20 dakikadır. Hekimlerin çalışma şartlarını sürekli kötüleştirdikleri için son 18 ayda 8 bin hekim istifa etti. Ve maalesef bu istifalar devam edecek. Bu istifaların sorumlusu bakanlıktır” dedi.

İlgezdi, hekimlerin ve sağlık çalışanların çalışma şartlarının her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek bir yazılı açıklama yaptı.

İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

“18 ayda 8 bin hekim istifa etti. Üstelik bu 18 ayın büyük bölümünde istifa yasağı vardı. Hekimlerin çalışma şartlarını düzeltmeyeler, hekim açığını muayene sürelerini 5 dakikaya indirerek kapatmaya çalışıyor. Bu 5 dakika hekim hastanın öyküsünü mü soracak, fiziki muayene mi yapacak, tanı mı koyacak, tedavi mi planlayacak? 5 dakikalık randevularla hekimler hastaya iyileştirici bir tedavi uygulayamaz. Hizmet niteliği düşer”

"Sağlık çalışanlarına şiddeti yükseltecektir"

İlgezdi, bu uygulamanın sağlıkta şiddeti de artıracağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet verileri sürekli artarken, 5 dakikada bir muayene hasta doktor ilişkisini zedeleyecek, hekimlerin tükenmişliğini artıracak ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti yükseltecektir. Dünya Sağlık Örgütü ideal muayene süresinin 20 dakika olduğunu vurgularken, 5 dakikaya indirilen muayene süresi büyük bir yanlıştır. Bir doktor günde yaklaşık 100 hasta bakmak zorunda kalıyor. Bu yoğunlukla nasıl verimli bir tedavi planlaması yapacak?” (ANKA)

TIKLAYIN - İstanbul Aile Hekimliği Platformu: Ceza yönetmenliği geri çekilmezse 7 Ekim'de iş bırakacağız

TIKLAYIN - Aile hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı bugün iş bırakma eylemi yapıyor

TIKLAYIN - Türk Tabipleri Birliği: 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifa etti