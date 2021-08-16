Aile hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı bugün iş bırakma eylemi yapıyor

Aile hekimleri, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı bugün iş bırakıyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Yönetim Kurulu, “Ceza yönetmeliğini kabul etmeyeceğiz, mücadelede kararlıyız” derken; Aile Hekimleri Derneği (AHEF) ise “Gönlümüz kırık, haklarımız ve verilmeyen itibarımız için sahada eylemdeyiz” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet'ten Sibel Beştepe'nin haberine göre; AHEF Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ağustos tarihinde yayımladığı yönerge ile kronik hastalık izlemi ile ilgili hakediş kaybını geçici süreyle önlediği anımsatılarak “Sayın Sağlık Bakanımız maalesef bizi yine anlamamıştır. Kronik hasta izlemi ortalama 3 bin 500 kayıtlı kişi varken yapılması imkânsızdır. 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bir an önce yürürlükten kaldırılmalıdır” denildi. Açıklamada, bugün aile hekimlerinin iş bırakacağı anımsatılarak “Hak edişlerimiz kimsenin keyfiyetinde olmamalıdır. Ödeme sözleşme yönetmeliği tamamen bireylerin iki dudakları arasında olacak cezalandırma yönetmeliğidir” ifadeleri kullanıldı.

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