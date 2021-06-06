CHP’li Hakverdi: Yeniden soruyoruz, Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Demirören'in Doğan Medya'yı satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemediği iddiasına ilişkin olarak, "Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?" diye sordu.

Hakverdi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirören’in, aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası’na sormuştuk. Banka 'müşteri sırrı' diyerek bilgi vermedi! Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı? Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?" ifadesini kullandı.