CHP'li Hakverdi: Önümüzdeki süreçte 4 bin akaryakıt istasyonun kapanacağı öngörülüyor

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, art arda gelen akaryakıt zamlarının ardından akaryakıt istasyonlarına yansıyan krizi Meclis'e taşıdı. Hakverdi, "Önümüzdeki süreçte 4 bin istasyonun kapanacağı ve buna bağlı olarak ortalama 50 bin kişinin de işsiz kalacağının öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt istasyonlarında yaşanan krize dair, TBMM araştırma komisyonu kurulmasını öneren Hakverdi, "Sayıları 14 bine yaklaşan istasyonlarda, 150 bine yakın personel istihdam eden bu sektörde; önümüzdeki süreçte 4 bin istasyonun kapanacağı ve buna bağlı olarak ortalama 50 bin kişinin de işsiz kalacağının öngörülüyor” dedi.

"Sektörde büyük bir daralma meydana geldi"

TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesi ile bir an önce sorunun çözümüne dair adımlar atılması gerektiğini dile getiren Hakverdi, “Kapanan istasyonlar, sadece on binlerce insanı işsiz bırakmayacak, özellikle tedarik zincirini ve birçok sektörü de olumsuz etkileyecektir. Artan akaryakıt fiyatları ile sektörde büyük bir daralma meydana gelmiştir. Kapanacak istasyonların büyük bir bölümünün taşradaki istasyonlar olduğu öngörülmektedir. Bu durum başta çiftçilerimiz olmak üzere, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı daha fazla olumsuz etkileyecektir. Kriz devam ederse büyük kentlerde de akaryakıt sorunu kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Kaçak akaryakıt kullanımını arttı"

Hakverdi, "Son dönemde akaryakıta gelen yüksek zamlar, kaçak akaryakıt kullanımını artırmış durumda. Bir de binlerce istasyonun kapanacağı düşünüldüğünde, yaşanılan bu sıkıntılar, önümüzdeki süreçte daha büyük bir sorun olarak bizleri beklemektedir" diye konuştu.

Hakverdi son olarak “Sektörde yaşanan bu krizin aşılması için tüketicileri de mağdur etmeyecek bir çözüm yolunun ortaya koyulması ve sektöre gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir. Bu konuda TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurularak, sektör temsilcileri ile birlikte bir an önce sorunun çözümüne dair yol haritası belirlenmeli ve harekete geçilmelidir” sözlerine yer verdi.