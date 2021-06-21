CHP'li Hakverdi, Milli Savunma Bakanı Akar'a Anıtkabir'de özelleştirilen kafeteryaları sordu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Anıtkabir’de bulunan iki kafeteryanın özelleştirilerek ticarete açılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Hakverdi; “Ülkemiz için büyük bir öneme sahip olan bu anıt ve saygı mekânı, bugün geldiğimiz süreçte ne yazık ki Anıtkabir’in ruhuna aykırı bir şekilde ticarethaneye dönüştürülmek isteniyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Hakverdi; “Ülkemiz için büyük bir öneme sahip olan bu anıt ve saygı mekânı, bugün geldiğimiz süreçte ne yazık ki Anıtkabir’in ruhuna aykırı bir şekilde ticarethaneye dönüştürülmek isteniyor” açıklamasını yaptı.

"İşin içine ticaret girmiş"

Anıtkabir’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yol arkadaşı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ebedi istirahatgahı olduğunu hatırlatan Hakverdi’nin önergesi şöyle:

“Anıtkabir’i ziyarete gelen vatandaşlarımızın ve turistlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kampüsün içerisinde Oğuzlar ve Bayrak bölgesinde iki adet kafeterya bulunmaktadır. Bayrak Bölgesinde bulunan kafeterya günümüzde faaliyette iken, edindiğimiz bilgilere göre Oğuzlar Bölgesindeki kafeterya ise kapalı durumdadır. Daha önce bu kafeteryaların işletmeleri Anıtkabir Komutanlığı’na bağlı iken, daha sonra işletme özelleştirilip, şahıs ya da firmalara belirli bir süreliğine kiralanmış, böylelikle işin içine ticari kar girmiş ve fiyatlarda aşırı bir artış gözlenmiştir. Kafeteryaların özelleştirilmesine sivil toplum kuruluşları gibi vatandaşlarımız da itiraz etmiş ve sosyal medya üzerinden imza kampanyaları başlatmış, ancak bu duruma mâni olunamamıştır.”

Tepkiler sonucunda oyun parkının kaldırıldığı hatırlatıldı

Geçtiğimiz dönemlerde Anıtkabir’e yapılan oyun parkının tepkiler sonucunda kaldırıldığını hatırlatan Ali Haydar Hakverdi, “Yakın süreçte tüm itirazlara rağmen anıt mezarın mimarisine ve ruhuna aykırı olarak gelişigüzel ticari otomatlar yerleştirilmesi yetmezmiş gibi şimdi de kampüsün içerisindeki kafeteryalar özelleştirilmiştir. Bu durum Anıtkabir’e değer ve önem veren tüm vatandaşlarımız açısından bir huzursuzluk yaratmaktadır” dedi.

Önergede şunlar soruldu:

Anıtkabir’in ticarethane gibi kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Hakverdi, Anıtkabir’de özelleştirilen kafeteryalara ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a şu soruları yöneltti:

“-Kampüs içerisindeki bu iki kafeteryanın işletmesinin Anıtkabir Komutanlığı’ndan alınıp, özelleştirilerek şahıslara kiralanmasındaki amaç nedir?

-Özelleştirilen bu kafeteryaların ihale usulü nasıl olmuştur? Hangi firmalar bu ihaleye başvuruda bulunmuştur?

-Şahıslara kiralanan kafeteryalar için imzalanan sözleşmenin şartları nelerdir, ihaleyi hangi şahıs ya da firma kazanmıştır ve kafeteryalar kaç yıllığına kiralanmıştır?

-Anıtkabir’in mimarisine, ruhuna ve toplumun hassasiyetlerine aykırı olan bu ihale ve sözleşmeyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz?