CHP'li Hakverdi: İktidar, pasaport üzerinden stokçuluk yapmaktadır

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ocak’ta yüzde 36 zamlanması beklenen pasaportlar için sistem tarafından başvuru kabul edilmediğini söyledi. Hakverdi, kendilerine, “Sistemde iyileştirme çalışmaları yapılıyor” diye açıklama yapıldığını belirtirken, “AKP iktidarı, ‘yoğunluk ve sistem yenileme’ bahaneleriyle, pasaport üzerinden stokçuluk yapmaktadır” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, twitter hesabından yaptığı paylaşımda devletin pasaport stokçuluğu yaptığını belirtti.

“1 Ocak itibariyle % 36.20 zamlanacak olan pasaport için sistem başvuru kabul etmiyor. Esnafı stokçulukla suçlayan iktidar, pasaportu zamlı tarifeden vermek için stokçuluk yapıyor!” ifadelerini kullanan Hakverdi, Ankara, İstanbul, Çankırı ve Hakkâri illeri için yapılmak istenen başvurularının ekran görüntülerini de paylaştı.

Hakverdi, yaptığı açıklamada; Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü arayarak konu hakkında bilgi almak istediklerini ve "Sistemde iyileştirme çalışmaları yapılıyor" şeklinde cevap aldıklarını söylerken, “Yetkili kişiler, bu çalışmayı yapmak için manidar bir zaman seçmişler, her fırsatta esnafı ürün saklayıp stokçuluk yapmakla suçlayan AKP iktidarı, ‘yoğunluk ve sistem yenileme’ bahaneleriyle, pasaport üzerinden stokçuluk yapmaktadır” ifadelerini kullandı.