CHP'li Hakverdi, Fuat Oktay'a sordu: KPSS'de derece yapanların yerine, daha düşük puanlı TÜGVA referanslı kişilerin atandığı doğru mu?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Yapılan mülakatlarda KPSS’de derece yapmış kişilere düşük not verilerek yerlerine daha düşük puanlı TÜGVA referanslı kişilerin kamu kurumlarına atandıkları iddiası doğru mudur?" sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, KPSS'de yüksek puan alan ancak mülakatta verilen düşük puanlar nedeniyle atanmaya hak kazanamayan öğretmenleri ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) referansı ile personel alımı yapıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Hakverdi'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeler yapıldı.

"Kamu kurumlarında görev almak için TÜGVA'lı olmak yeterli hale gelmiştir"

"Geçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sözlü mülakatlarda, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) yüksek puan alarak dereceye giren öğretmenlerimize, sözlü mülakatta çok düşük puanlar verilerek atamalarının yapılmaması gündeme gelmiştir. Hemen ardından ise, Gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir liste ile Bakanlıklar ve ilgili bakanlıklara bağlı kamu kurumlarına, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) referansı ile personel alımları yapıldığı iddiası kamuoyunun gündemine yansımıştır. Söz konusu listede, kişilerin ayrıntılı bilgileri ile bir de TÜGVA referansı ve referans olan kişilerin iletişim bilgileri yer almaktadır. Eğer bu paylaşılan liste doğru ise, bu liste kamu kurumlarında yaşanan yozlaşmanın ulaştığı tehlikeli boyutu bir kere daha gözler önüne sermiş, kamu kurumlarında görev almak için TÜGVA'lı olmak yeterli hale gelmiştir.

Kamuya peş peşe yansıyan liyakatsiz ve referanslı işe alımlar, bu ülkenin liyakatli ve nitelikli yüzünü, kendi ülkesine küstürmektedir. Binbir emekle sınavlarda derece yapan gençlerimiz atanma umuduyla beklerken; referanslı kişilerin devletin kurumlarında haksız bir şekilde görev yapması, vicdanları ve kişilerin devlete güvenini zedelemektedir."

"KPSS'de derece yapanların yerine TÜGVA referanslı kişilerin atandığı doğru mu?"

Hakverdi şu soruları sordu:

"- Yapılan mülakatlarda KPSS’de derece yapmış kişilere düşük not verilerek yerlerine daha düşük puanlı TÜGVA referanslı kişilerin kamu kurumlarına atandıkları iddiası doğru mudur?

- Sosyal medyaya yansıyan bu listede belirtilen isimlerin, referansları baz alınarak ilgili kurumlara alım yapıldığı iddiası doğru mudur?

- Listede adı geçen şahıslar, ilgili kurumlarda görev yapmakta mıdır? Eğer görev yapıyorlar ise, işe ne zaman ve hangi yöntem ile alınmışlardır

- Listede adı geçen bu kişilerin, ilgili kurumlarda iş başı yaptığı bilgisi doğru ise; bu kişiler, adı geçen kurumlara sınavla mı alınmışlardır? Sınavla alım söz konusu ise, yazılı ve sözlü mülakat sınav sonuçları nedir?"