CHP'li Hakverdi'den Mamak Belediye Başkanı Köse hakkında suç duyurusu

Ankara Mamak'ta önceden sosyal donatı alanı olarak belirlenen arsa, imar değişikliği sonrası ticaret ve konut sahasına dönüştürüldükten sonra aksi yöndeki mahkeme kararına rağmen ihale ile bir grup müteahhitte satıldı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, mahkeme kararına rağmen arsanın satışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Murat Köse hakkında yetkisini kötüye kullanma gerekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öncesinde sosyal- kültürel donatı alanı olarak belirlenen Şahintepe mahallesi 36502 Ada 5 parselde bulunan bölgenin en işlek caddesine cephe ve dört yol ağzında bulunan değerli arsanın statüsü yapılan imar değişikliği ve AKP’li meclis üyelerinin oyları ile ticaret ve konut alanı olarak değiştirildi. Dönemin CHP’li meclis üyeleri tarafından yargıya taşınan bu imar değişikliği, Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından, 15.03.2019 tarihinde, 2018/354 E. sayılı dosya ile kamu yararına aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma kararı verildi. Aynı mahkemece imar planı değişikliği kararı şehircilik ilkelerine, genel planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olarak tesis edilmediği anlaşıldığıdan iptal kararı verildi. Devam eden yargılama ve hala devam eden yürütmeyi durdurma kararına rağmen AKP’li Başkan Murat Köse Belediye meclisinden oy çokluğu ile aldığı satış yetkisine dayanarak arsayı bir grup müteahhite sattı.

Belediye ‘ruhsat vermedik dedi’ buna rağmen inşaat başladı

Geçtiğimiz hafta arsadan kazı hafriyat çalışmalarının başladığını gören bir grup mahalleli Mamak Belediyesine verdikleri dilekçeler ile söz konusu arsaya dair yapı ruhsatı olup olmadığı sordu. Belediye tarafından 02.10.2020 tarihinde verilen yazılı yanıtta, “Söz konusu ada parsel için belediye tarafından tanzim edilmiş yapı ruhsatı olmadığı” bildirildi. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı devam eden ve buna rağmen satılan arsada üstüne bir de yapı ruhsatı olmaksızın harfiyat alma ve inşaat çalışmaları devam ediyor.

CHP'li Hakverdi'den suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi mahkeme kararına rağmen arsanın satışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Murat köse hakkında yetkisini kötüye kullanma gerekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Devam eden davaya feri müdahil olan Hakverdi aynı zamanda Mamak Kaymakamlığı’na yaptığı yazılı başvuru ile arsa üzerindeki tüm yapı çalışmalarının durdurulmasını talep etti.

Hakverdi, “Daha önce bir tane dahi okulu olmayan Şahintepe mahallesi için Bakanlık düzeyinde birçok girişimimiz olmuş ama maalesef sonuç alamamıştık. 40 bin nüfuslu Şahintepe mahallesine bir tane okul dahi yapmayanlar bir de üstüne 3 büyük mahallenin tam ortasında bulunan ve takriben 100 bin kişiyi ilgilendiren sosyal donatı alanını da ranta açıp satmaktan çekinmiyorlar. Durumdan rahatsız olup itiraz eden bölge halkı, parti örgütümüz ve belediye meclis üyelerimiz ile birlikte konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.” Dedi.