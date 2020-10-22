CHP'li Hakverdi cezaevinde ölen Serkan Tumay'ın darp edildiği iddialarını sordu: Soruşturma açıldı mı?

TBMM Cezaevi Komisyonu Üyesi ve CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kırıkkale cezaevinde hayatını kaybeden Serkan Tumay’ın ölümüne dair iddiaları sordu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne iddiaları 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu kapsamında soran Ali Haydar Hakverdi, 18.10.2020 tarihinde hükümlü bulunduğu Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yaşamını yitiren Serkan Tumay’ın ölümünün arkasından yaşanan gelişmelerin ve iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Hakverdi, “Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürü bir an önce iddialara dair sorularımızı yanıtlamak ve olayı tüm ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşmak zorundadır” dedi.

Defalarca darp edildiği iddia edilen Tumay'ın ağabeyi, kardeşinin ölmeden önce can güvenliğinin olmadığını ailesine ilettiğini, vücudunda darp izleri taşıdığını ve ölmeden önce hastaneye gitmek isteyip götürülmediğini söyledi.

CHP'li Hakverdi, ailenin maktülün vücudundaki darp izlerini de fotoğrafla kayıt altına aldığını “Serkan Tumay'ın cezaevinde darp edilerek öldürüldüğü iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu” dile getirdi.

Ayrıca hak ihlali, işkence ve kötü muamele iddiasının titizlikle incelenip aydınlatılmasının insanlık onuru ve açısından çok önemli olduğunu dile getiren Hakverdi; “Bu ölümle ilgili ailenin çok ciddi iddiaları var. Bu iddiaların bir an önce açıklığa kavuşması şeffaf ve etkili bir soruşturma ile aydınlatılması gerekmektedir. Bu en başta da Kurum yöneticileri ve Bakanlığa düşmektedir. Bu kapsamda sorularımıza bir an önce yanıt bekliyor ve konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

Hakverdi'nin soruları şöyle: