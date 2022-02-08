CHP'li Hakverdi, Ankara Devlet Konservatuvarı yemekhanesinde yüzde 857 zamlanan yemek fiyatlarının gerekçesini sordu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı yemekhanesindeki yemek fiyatlarına yapılan yüzde 857’lik zammı gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı yemekhanesinde yemek fiyatlarına gelen yüzde 857’lik zamma ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Hakverdi, önergesinde şunları belirtti:

“1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulan ve 1982 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuvarı, aynı yıl Yükseköğretim Kurulu kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Kurulduğu günden beri birçok değerli sanatçımızı yetiştiren Ankara Devlet Konservatuvarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin sanat ve kültür hayatının merkezi kurumlarından biri olarak Cumhuriyet’in 'kurucu' fikirlerini günümüze ve geleceğe taşıyan kültürel belleklerimizden biridir.

Konservatuvar eğitimi 4. sınıf bitiminde yapılan iki aşamalı özel yetenek sınavından sonra başlamakta ve 12 yıl sürmektedir. Sınavdan mezuniyete kadar oldukça meşakkatli ve masraflı olan bu süreçte aileler birçok sorunla karşılaşmış, zaman zaman bu sorunlar çözüme kavuşsa da bazı sorunlar sanatçı adaylarımızı ve ailelerini zor durumda bırakmıştır. Bu sorunlardan biri olan ulaşım sorunu; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın öğrenci dostu Ankara projesi kapsamında çözülmüş, 27 Ocak 2020 tarihinden itibaren Konservatuvar Öğrencileri için kampüs içerisinde aracı olanın araçla, aracı olmayanınsa zaman zaman yürüyerek kat ettiği 1,5 kilometrelik yol, ring otobüsleri ile çözüme kavuşmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda 123’ü ortaokul, 128’i lise olmak üzere toplamda 251 sanatçı adayı eğitim almaktadır. Maalesef Rektörlük Yönetim Kurulu Tarafından geçtiğimiz günlerle alınan bir kararla özellikle ortaokul ve lise bölümünde okuyan öğrencilerin yemek ücretlerine yüzde 857 zam yapılarak, 2.80 TL’den 24 TL’ye çıkarılmıştır. Yine Hacettepe Üniversitesi’nin diğer bölümlerinde ise kahvaltı ve yemek ücretlerine yüzde 50 zam yapıldığı görülmüştür.”

Hakverdi, Oktay’a şu soruları yöneltti:

“-Sanatçı adaylarımızın yetiştiği Konservatuvarın Ortaokul ve Lise bölümlerindeki öğrencilerimizin yemek ücretlerine yapılan yüzde 857 oranındaki zammın gerekçesi nedir? Bu konu hakkında tarafınızca Üniversite Rektörlüğü ile herhangi bir görüşme gerçekleşmiş midir?

-Daha Önce Rektörlük Yönetim Kurulu Tarafından oy birliği ile alınan destekli yemek ücretleri kararı bu yıl neden alınmamıştır?

-Hacettepe Üniversitesi’nin yaşları 10-17 arasında değişen, geleceğin sanatçıları olan 251 konservatuvar öğrencisine yemek verecek parası yok mudur?

-Rektör’ün 'Konservatuvarın üniversitesi dışındaki sınıflar beni bağlamaz, burası devlet okulu, veliler kendi servisini ayarlar ya da kendi getirir, ringe karışmam, yemeği sadece üniversite kısmına ucuz verebilirim' tarzında söylemlerde bulunduğu iddiaları doğru mudur?

-Başta Konservatuvar olmak üzere; Hacettepe Üniversitesinde yemeklere yapılan fahiş zamların geri alınması ya da makul fiyatlara çekilmesi düşünülmekte midir?”