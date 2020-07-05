CHP’li Gürsel Tekin:  Kanal İstanbul projesi için 489 gayrimenkul bedelsiz olarak TOKİ’ye devredildi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kanal İstanbul projesi kapsamında, değeri 3.4 milyar lira olan 4 milyon 422 bin metrekare büyüklüğündeki 489 gayrimenkulün bedelsiz olarak TOKİ’ye devredildiğini söyledi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre, Kanal İstanbul projesi kapsamında bulunan 22 milyon metrekare Hazine taşınmazı tescil edilirken, değeri 3.4 milyar lira olan 4 milyon 422 bin metrekare büyüklüğündeki 489 gayrimenkul bedelsiz olarak Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devredildi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, özellikle son bir yıldır kamuya ait arazi ve konut satışlarında büyük bir artış olduğunu belirterek, “AKP iktidara geldiği günden bu yana yurdun dört bir yanında ne var ne yok sattı. Kamu taşınmazlarının satışına son sürat devam ediliyor. Özellikle son bir yılın satış verilerine bakıldığında, iş zıvanadan çıkmış durumda. Sadece bir yılda son 5 yılın rakamları dahi geride bırakılmış. Ekonomi kötüye gidiyor, milli gelirde ciddi düşüşler var. Açığı kapatmak için kamu mallarına göz dikildi. AKP iktidarı 18 yıl boyunca kamu taşınmazlarını yeni yasalar çıkartarak ya da kuralları zorlayarak elden çıkarttı, tahsis etti ya da devretti." dedi.

Tekin, "Tüm bakanlıklar ve Özelleştirme İdaresi'ne imar planları yapma yetkisi tanındı. Hepsi daha çok rant getirmesi için, satmadan önce plan değiştirip, konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. Bu arsaların genellikle imar uygulamalarının yapılmadan satılıyor olmaları bize İstanbul ve Marmara bölgesinde deprem toplama alanları için ayrılan arsaların satış hikâyelerini hatırlatıyor.” diye konuştu.

Gürsel Tekin, AKP iktidarının 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, tesislerini ve limanlarını satarak büyük ekonomik gelir elde ettiğini belirtti. Kamu taşınmazlarının halkın birikimiyle oluşturulmuş ve halka ait olan varlıklar olduğunu belirten Tekin, “Kanunlarımıza aykırı bir biçimde ve fütursuzca yapılan bu satışlar ve devirler, insan haklarına da aykırıdır. Kaynaklarımıza sahip çıkma mücadelesini sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.