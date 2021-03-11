CHP'li Gürsel Tekin: CHP’nin ısrarla HDP ile gizli bir ilişkisi varmış algısı zinhar yanlıştır ve yalandır

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP-HDP ittifakı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada; “CHP’nin ısrarla HDP ile gizli bir ilişkisi varmış algısı zinhar yanlıştır ve yalandır. CHP’ye oy verdiler diye Kürtleri direkt dövemiyorlar ama HDP üstünden milyonlarca Kürt’ün duyguları incitiyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP’li Tekin, “CHP asırlık bir siyasi parti. Kuruluş tarihinden itibaren çizgisinden sapmayan çağa uygun davranan tek siyasi parti; dönemsel, mevsimlik olarak değerlendirmek büyük haksızlık olur. CHP dün demokrasi, hukuk, özgürlük konusunda nasıl davranmışsa bugün de aynı noktadadır.” dedi.

"AK Parti'ye oy veren Kürt seçmen ilk kez tercih değiştirdi"

CHP'li Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle oldu:

"HDP’ye gelince, HDP 1991 yılından itibaren çeşitli isimler altında parlamentoda temsil ediliyor. Parti yönetiminin örneğin 2007-2011-2014’teki tutumuyla bugünkü tutumu arasında değerlendirme yaptığınız zaman şu an için daha bütünsel, yapıcı bir anlayışını savunan bir HDP’ görüyoruz. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye açısından önemli bir isim destek verilmesi gereken bir insan. Şimdi bugün HDP’yi bu kadar terörize eden siyasi parti mensuplarına şunu sormak istiyorum. 1994’ten itibaren HDP seçmenleri AK Parti’ye oy vermişlerdir. Örneğin, 2014 seçimlerinde, 2009 yılında Sayın Topbaş’a oy verdiler, ondan önce yine sürekli AK Parti’ye oy verdiler. Yani aslında buradaki kavga HDP değil, ona oy veren seçmenlerle ilgili. Hadi HDP’yi kapattınız, seçmeni ne yapacaksınız? Şayet, HDP seçmeni Kürtler, CHP’ye oy veriyor” gerekçesiyle bunu düşünüyorsanız itiraz etmiyorum. Evet, bu seçimde Adana’da, Mersin’de, Antalya’da, İstanbul’da, Türkiye’nin dört bir tarafında geçmiş seçimlerde defalarca AK Parti’ye oy veren Kürt seçmen ilk kez tercihini değiştirdi, CHP adaylarına oy verdi. Bu eğer kusursa, bu kusuru işlemeye devam edeceğiz.”

Fezlekeler konusu

“CHP çok net diyor ki, bu mesele bir hukuk meselesidir. Terörle direkt ilintisi olan hangi dosya varsa CHP buna evet der. Ama derdiniz, ‘Cumhur İttifakı, Yüzde 50 artı biri bir türlü yakalayamıyor, Kürtler bu siyasi sürecin dengesi oldu, bu dengeyi HDP üzerinden nasıl bozabiliriz’ derdindeyseniz’ bu başka bir mesele. Gelin doğru bir şey yapalım. Türkiye’nin birliğe, dirliğe kardeşliğe ihtiyacının olduğu bir dönemde sadece süreci reye tahvil ederek kardeşlik hukukumuzu bozarsak onu düzeltmek çok zor olur. Yazıktır, günahtır. CHP’nin gizli bir ajandası olmaz. CHP’nin içi bunu kabul etmez. CHP’ye oy verdiler diye Kürtleri direkt dövemiyorlar ama HDP üstünden milyonlarca Kürt’ün duygularını incitiyorlar. Bu siyaseten doğru bir tavır değildir.”

-HDP, CHP yakınlaşmasına partiniz içinden tepkiler var mı?

“Olabilir, son derece doğaldır. CHP kuruluşundan itibaren itiraz kültürü olan bir siyasi partidir. Elbette siyasal düşüncesini açıkça ifade edecek insanlar ama içeride bu itirazı yapan arkadaşlarımızın şunu bilmesi lazım ki, HDP ile CHP’nin gizli bir ittifakı söz konusu değildir. Millet İttifakı’nın protokolü çok açıktır, alenidir. Mesela, 2015 seçimlerinde Kürtlerin ağır çoğunluğu AK Parti’ye oy verdi, Sayın Davutoğlu Başbakan oldu. O zaman herkes HDP seçmenini kutladı. Hem de o dönemde içe dönük hukuk dışı bir sürü laflar olmasına rağmen. Şimdi ne var? Kurbağa suyumu bulandırdı.”

‘İyi Parti’yle sorun var mı?

“Millet İttifakı’nı Siyam ikizi zannediyorlar. Öyle falan değiliz, sonuç itibarıyla hepimiz farklı siyasi partileriz. Farklı programlarımız var, farklı ideolojik bakışlarımız var. Bizi bir arada tutan mevcut bu sisteme yönelik kaygılarımız. Tabii ki onlar farklı düşünecekler, biz de farklı düşüneceğiz. Hiç kimsenin farklı düşünmesi bizi rahatsız etmez. Bizim de farklı düşüncelerimiz başkalarını, Millet İttifakı’ndaki partileri asla rahatsız etmez, etmemeli.”

- İyi Parti HDP için o varsa ben yokum der mi?

“Sanmıyorum. Dört siyasi parti ittifak kurmuşuz. Ha efendim, Kürt seçmenlerden bir rahatsızlığı olanlar varsa bunu ifade ediyorlarsa o zaman başka bir şey konuşalım. Yani diyelim ki bu Kürtler oy kullanmasın, çok basit. Seçmeni de hiç yormayalım, sürekli parti kapat parti aç...”

İmamoğlu'nun 8 Mart tweet'i

Gürsel Tekin’in Kadınlar Günü’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daveti nedeniyle yaşanan siyasi polemiğe dönük görüşleri de şöyleydi:

“Çok önemli bir günde İstanbul Belediye Başkanımız tamamen kadın hakları duyarlığı içerisinde siyasi figürleri bir araya toplaması tartışılacak bir mesele olmaması gerekir. Her işimizi siyaset malzemesi haline getirirsek yazık ederiz bu ülkeye. Üç tane, beş tane kadınımız siyaset dışı bir araya gelemeyecek mi? 365 gün hep siyaset mi konuşacağız? Türk’üyle Kürt’üyle, milliyetçisiyle, komünistiyle, sağcısıyla, solcusuyla iyi günlerimiz kötü günlerimiz olmayacak mı? Kadın duyarlılığı içerisinde Meral Hanım, Emine Hanım, Selvi Hanım... bütün kadın siyasi figürler bir arada olabilseydi. Ne kadar büyük bir ihtiyaçtı.” Ama bütün buna rağmen şunu söyleyebilirim: Ben milletimizin sağduyusuna hayranım. Meral Hanım da ‘Ülkede demokrasi var, herkes düşüncesini ifade edebilir’ gibi çok makul bir cevap verdi.” Bütün provokasyonlara rağmen milletimizin sağduyusu her şeyin üstesinden gelecektir, kimse merak etmesin.”