CHP'li Gürer: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde 2020'de 24 bin hayvan kaybı olurken, iki yılda 55 milyon TL zarar oluşmuş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hastalık nedeniyle ölen hayvanların sayısına dikkat çekti. Gürer, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde de ciddi bir hayvan kaybı oluşmuş. Yalnızca 2020 yılında 24 bin hayvan telef olurken 16 bin hayvan da şartlı kesime gitmiş. Bu konuda daha ciddi önlemler alınması, hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan hastalıkları konusunda devletin önlem alması gerektiğini söyledi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gürer, "Ülkemizde hayvan hastalıkları nedeniyle her yıl ciddi bir biçimde hayvan telef oluyor" dedi.

Sayıştay raporunu anımsatan Gürer, "Son olarak Sayıştay raporlarına yansıdığı biçimiyle kamuya ait Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde de ciddi bir şekilde hastalık sonucu hayvan kaybı oluşmuş. Yalnızca 2020 yılında 24 bin hayvan telef olurken 16 bin hayvan da şartlı kesime gitmiş. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait Anadolu, Çukurova, Ceylanpınar, Karacabey’deki hayvan ölümleri ne yazık ki belirlenen standartların üzerinde gerçekleşiyor. Bu durumda Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait çiftliklerde dahi hayvan ölümlerinin ve hastalıkların önüne geçilemediğine göre et, hayvan açığı da devam eder" diye konuştu.

Gürer, devletin önlem alması gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkede hayvan hastalıklarıyla ilgili ciddi bir mücadele gerekiyor. Yalnızca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün son iki yılda 55 milyon TL zararı oluşmuş. Bu konuda daha ciddi önlemler alınması, hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi gerekiyor. Mecburi kesim ve telef olmayla hayvanların tükenişi önlenmelidir. Ülkemizde bu konuda yapılması gereken çalışmalar mutlak suretle artırılmalıdır" dedi. (ANKA)