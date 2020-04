"Kırmızı et fiyatları katlanıyor, Bakanlık depoda et stokluyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, et fiyatlarındaki pahalılığa çözüm olarak “Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek” sözlerini hatırlatarak,"Besici girdi maliyetleri nedeni ile perişan, hayvanını kesime veriyor. Bakanlık depoda et tutuyor. Vatandaş pahalı et alıyor" dedi.

Son 4.5 yılda 4 milyar dolar ödenerek 3 milyon 35 bin hayvan ithal edildiğinin altını çizen Gürer, Türkiye'de 2002 yılında 3 milyon 586 bin olan yerli ırk hayvan sayısının 1 milyon 667 bine düştüğüne ithal hayvan sayısında patlama yaşandığına işaret etti. Gürer, "Besicilerse hayvanları girdi fiyatlarına dahi satamadıkları için dert yanıyor. Bir yerde besici, bir yerde tüketici mağdur. Tarımda plansızlık çiftçiyi, besiciyi vuruyor” ifadelerini kullandı.

"Bakan üretimde birinciyiz diyor ama 90 liradan et yiyoruz"

Bazı marketlerde et fiyatlarınının 90 liraya dayandığını belirten Gürer şöyle devam etti:

“Bazı marketlerde et fiyatları büyükbaş hayvan için 90 liraya dayanmış durumda. Hatta Et ve Süt Kurumu dahi bonfile fiyatını 77.5 liraya kadar çıkarmış bulunuyor. Bakan Pakdemirli’ye göre Avrupa’da toplam hayvan ve küçükbaş hayvan varlığında birinci, büyükbaş hayvan sayısında ikinci sıradayız ama vatandaşa fiyatı katlanarak artan ve 90 liraya kadar dayanan et yediriliyor. Et ve Süt Kurumu’nun stoklarda bekleyen dondurulmuş gövde sığır etlerinin, gerek depo maliyeti, depoda bekleme süresi içerisinde oluşacak fire ve değer kayıplarının önlenebilmesi ve gerekse finansman yüklerinin bertaraf edilmesi için satışı bir an önce yapılması gerekmez mi? Besici girdi maliyetleri nedeni ile perişan, hayvanını kesime veriyor. Bakanlık depoda et tutuyor. Vatandaş pahalı et alıyor. Bu işte bir gariplik yok mu?”

"Besici de kan ağlıyor"

Besicilerin sorunlarına da değinen CHP’li Gürer sözlerini şöyle sürdürdü: “Köy ve kasabalara gidip küçük aile işletmelerinde besicilerle konuştuğumda hayvancılığın bitme noktasına doğru gittiğini ve çok yerde hayvanlarını borçlarını ödemek için satmak zorunda kaldıklarını anlatıyorlar. Özellikle yem, aşı, veteriner hizmetlerinin maliyetlerini etkilediğini, mazot ve elektrik zamlarının bellerini büktüğünü belirtiyorlar."

"Besiciler bankalara ipotekli hale geldi"

“Aile tipi işletmelerde saman stokları azalınca yeni saman fiyatlarıyla ne yapacaklarını düşünür hale gelmişler. Saman 450 TL’den tonu 1200-1300 TL’ye çıkmış durumda. Bedelsiz temin ettikleri küspenin, Şeker Fabrikaları özelleşmesiyle tonu 400 liraya kadar tırmandı. Hayvan yemine katılan arpanın sezonda tonu 1.000 lira iken 1.600 liraya çıkmış durumda, bu yetmez gibi mısır kepeğinin KDV’sini yüzde 1’den yüzde 18’e çıkardı. Besiciler borçlarını ödeyemiyor. Bankalara ipotekli durumdalar. Hacizler kapıda. İktidarsa gelişmeleri seyrediyor çözüm üretmiyor.”