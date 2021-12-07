CHP'li Gürer: Kim bu dış güçler, stokçular? Açıklayın, biz de bilelim

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Madem dış güçler ülkemizde ekonomiyi manipüle ediyor, madem stokçular fiyat artışlarına neden oluyor; o halde açıklayın bu dış güçleri, stokçuları, biz de bilelim. Kim bu dış güçler, stokçular kim, neden açıklanmıyor" dedi.

Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve ürünlere gelen zamlara ilişkin değerlendirme yaptı. Geçen yıl 2 bin 200 lira olan DAP gübresinin, bugün 14 bin 200 liraya çıktığını belirten Gürer; bu gübreyi, AKP’yi en çok destekleyen müteahhit Mehmet Cengiz’in ürettiğine dikkat çekerek, “Şimdi Mehmet Cengiz, gübre fiyatlarını artırarak iktidarın ayağına çelme mi takıyor?” diye sordu.

Gürer, şunları söyledi:

"Kim bu dış güçler?"

"Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, ülkeyi yönetenler sürekli suçlu arıyor; dış güçler ve stokçulardan söz ediyor. Ancak ortada bir stokçu yok. Bu ülkede kimse dış güçlerin kim olduğunu bilmediği gibi stokçuların kim olduğunu da bilmiyor. Madem dış güçler ülkemizde ekonomiyi manipüle ediyor, madem stokçular fiyat artışlarına neden oluyor; o halde açıklayın bu dış güçleri, stokçuları, biz de bilelim. Kim bu dış güçler, stokçular kim, neden açıklanmıyor?"

"Dış güçler ekonomimizi manipüle ediyorsa, biz neden bu ülkelerden ürün ithal ediyoruz?"

"AKP iktidar olduğundan beri 80 milyon ton buğday ithal etmişiz. Hububattan bakliyata, pamuktan soyaya, mısıra, hayvan yeminden gübreye kadar ithal etmediğimiz ürün kalmamış. Madem dış güçler ülkemizde ekonomiyi manipüle ediyor, biz neden bu ülkelerden sürekli ürün ithal ediyoruz? Dışişleri Bakanlığı'na bir soru önergesi vererek, bu ülkelerle ilgili son yıllardaki ticaret hacminin açıklanmasını istedim. Gelen yanıtta; bizim, bu ülkelerde tartıştığımız, kavga ettiğimiz her dönemde bu ülkelerle ilgili ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişmiş. Buna anlam vermek mümkün değil."

"Çiftçinin, ürününü muhafaza etmesini bile stokçuluk olarak değerlendirdiler"