CHP'li Gürer: Emeklilere verilen bayram ikramiyesi en az 2 bin 324 lira olmalı

Cengiz Yavuz: Emekliler de sözleşme masasına oturabilmeli
Türkiye Emekliler Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz ise, emeklilerin sendikalaşma ve örgütlenmelerinin önündeki engellerin devam ettiğini belirterek, “Emeklilerin de toplu sözleşme masasına oturmaları ve haklarını koruyacak içinde yer alması gerekiyor. Banka promosyonları konusunda Türkiye Bankalar Birliği’ne gerekli müracaatlarımızı yaptık. Ancak henüz taleplerimizi olumlu yanıt alamadık. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), emeklilerin banka promosyon ücretleri konusunda uğradıkları mağduriyetin giderilmesi için çalışma yapmasını talep ettik” diye konuştu.