CHP'li Gürer: Emeklilere verilen bayram ikramiyesi en az 2 bin 324 lira olmalı

Emeklilerin sorunlarını sürekli Meclis gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Emekliler açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Bayram ikramiyeleri en az 2 bin 324 liraya çıkarılmalı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, DİSK’e bağlı Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) genel merkezini ziyaret ederek sendika genel başkan ve merkez yöneticileriyle bir araya geldi. Emeklilerin sorunlarını TBMM’de sürekli gündeme getirdiklerini anımsatan Gürer, emeklilerin artan enflasyon, art arta gelen zamlar ve pahalılık karşısında zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

"Emeklilerin belli başlı talepleri var" diyen Gürer, "Bu talepler intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi, gıda ve yakacak yardımlarının yapılması, maaşlarında açlık sınırının altında kalmayacak şekilde ücret artışlarının yapılması ve artık günümüzde neredeyse günlük bir çay parasına bile denk gelmeyen banka promosyon ücretlerinin, bugünün şartlarına göre yeniden güncellenmesidir" dedi.

"Bayram ikramiyesi, asgari ücret olsun"

Gürer, Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin 1000 liradan en az asgari ücret düzeyine çıkarılması için kanun teklifi verdiğini, gıda ve yakacak yardımı içinde kanun teklifinin Meclis'e verildiğini anlattı. Banka promosyonlarının emeklilik hakkı elde edenlere maaş karşılığı verilen para olduğuna dikkat çeken Gürer, “Halihazırda emeklilere verilen 300 ile 450 lira arasında değişen tutardaki promosyonların emekli ve emekli aylığından yararlanan dul ve yetiş yurttaşlarımıza ödenecek promosyon bedeli her yıl için aldıkları bir maaş olarak ödenmelidir” dedi.

Promosyon ücretlerinin emeklinin üç yıl aynı bankadan maaş alması şartına bağlandığına dikkat çeken Gürer, “13 milyon emeklinin gözü ve kulağı bu promosyon ücretlerindedir. Emeklilere hak ettikleri promosyon ücreti verilmeli ve günümüz koşullarına göre güncellenmelidir” şeklinde konuştu.