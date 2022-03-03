CHP'li Gürer'den TİGEM için Meclis araştırması talebi: 'Asli görevini yerine getiremiyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) faaliyetlerinin incelenerek, sorunun çözümüne yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. Gürer, “TİGEM’in asli görevlerini yerine getiremediği görülmektedir” değerlendirmesini yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de TİGEM’in faaliyetleri ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Gürer, araştırma önergesinin gerekçesinde Sayıştay’ın TİGEM raporlarında yer alan bulgulara yer verdi. TİGEM’in sertifikalı tohumculuk alanında pazar payını artırmak için yüksek üretim maliyetlerini düşürmek ve piyasada ilgi gören çeşitleri çiftçiyle buluşturmak için gerekli çalışmaların yapılmadığını belirten Gürer, şu değerlendirmeleri yaptı:

“TİGEM’in esas faaliyet alanım belirleyen, 09.04.2000 tarih ve 24015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ana Statüsünün 5’inci maddesinde; bitkisel üretim, yetiştirme ve ıslah konularında araştırmalar yaparak ülkenin bitkisel üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla tohumluk yetiştirerek bu tohumlukları yetiştiriciye intikal ettirmek gibi asli görevlerini yerine getiremediği görülmektedir.

TİGEM’in esas faaliyet konusu olan sertifikalı tohumculuk alanında neden gerekli rolü üstlenemediği, tohumluk üretim birim maliyetlerinin yüksekliğine yönelik çalışmaların yapılamamasının gerekçelerinin yanında, bayilik ağının ülke çapında daralmasının ve piyasada daha çok rağbet gören sertifikalı tohum çeşitlerinin üretilememesinin nedenlerinin geniş çaplı incelenmesi gerekir…” (ANKA)