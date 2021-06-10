CHP'li Gürer, tarımdaki kuraklığa dikkat çekti: Samanda yeniden ithalata gidilebilir

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de 41 ilde etkisini artıran kuraklığın, yalnızca ekili alanlarda değil, hayvancılıkta da ciddi sorunlara neden olabileceğini söyleyerek yeniden saman ithalatı yapılabileceğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; tarımdaki kuraklık ve kuraklığın hayvancılık üzerinde neden olabileceği etkiler ile çözüm yollarını değerlendirdi.

Kuraklık nedeniyle mera alanlarında da verim kaybının oluştuğunu, yem ve arpa fiyatlarındaki artışın yaratacağı sorun yanında buğdaydaki rekolte kaybının ise saman açığına neden olacağını ifade eden Gürer, gerekli önlemler alınmazsa bu defa da saman ithalatı yapılacağını belirtti.

Gürer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"41 ilde ciddi kuraklık etkisi var"

Bu yıl ülkemizdeki kuraklık tehdidi, 22 ilden 41 ile sıçradı. Geçtiğimiz yıl ekilen ürünlerin büyük bölümü, biçerdöverler tarlaya girmeden, üreticiler tarafından traktörlerle sürülmek zorunda kaldı.

"Rekolte kaybı çok yüksek"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yalnızca buğdayda 1.5 milyon ton rekolte kaybı olacağını açıkladı. Odalar ve çiftçi birlikleri ise kaybın 3.5 milyon ton olacağını söylüyor. Buğdayda rekolte kaybı ithalatın daha fazla yapılmasına yol açacak. Türkiye şartlarında buğday temin edilemeyeceği için ithal edilecek buğday, ülkemizdekinden çok daha fazla fiyata mal olacak. Buğdaydaki rekolte kaybı saman düşüşüne de neden olacaktır. Samanda önümüzdeki süreçte yeterli miktarda üretim gerçekleşmezse yeniden ithalata gidilme noktasına düşülebilir.

"Su seviyesi büyük oranda düştü"

Tarım alanlarında kuraklık rekolte kaybına neden olacak, bazı bölgelerde içme suyu tarım alanlarının sulanmasında kullanılacağı için içme suyu sorunu da baş gösterebilir. Göletlerdeki su seviyesi düştü, bu durum sadece tarlalarda değil bağ ve bahçelerde de ciddi sıkıntılara yol açabilir.

"Mera alanlarımız 11 milyon hektara kadar düştü"

Kaba yem ve karma yem olarak tabir edilen 2 yem var. Bu iki yem de tarıma bağlı ve sürekli fiyatlar artıyor. Hayvancılığın verimliliğinin artırılması, sorunların azalması meralara bağlıdır. Cumhuriyet döneminde ülkemizde mera alanları, tarım alanlarının yarısı iken, 1970’li yıllarda 20 milyon hektar mera alanı bugün 11 milyon hektara gerilemiştir.

"Mera alanları islah edilmeli"

Ülkemizde mera alanlarının yüzde 5’i ot biçimi yüzde 95’i otlatma için kullanılmaktadır. Avrupa’da bir mera alanında dekara, 560 kilo ot düşerken ülkemizde 70 kilo civarında verim alınmaktadır. Meralar tohum takviyesi ve bakım yapılmadığından dolayı verim düşmektedir.

"Süt inekleri kesime gidiyor "

Yaşanın sıkıntılar nedeniyle besicilerin süt ineklerini bile kesime verme düşüncesi var. Süt ineklerinin kesime gitmemesi için besicilerin ve süt inekçiliği yapanların farklı şekillerde desteklenmesi gerekiyor.

"Her yıl 1 milyon buzağı ölüyor"

Ülkemizde her yıl ortalama 4.5 milyon buzağı doğuyor, bunun 900 bin ila 1 milyona yakınının öldüğünü biliyoruz. Buzağı ölümlerinin önlenebilmesi halinde ülkemizin canlı hayvan ve et ithal etmesine gerek kalmayacak.”