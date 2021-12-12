CHP'li Gürer: Bakan Pakdemirli, arpa üreticisine maliyetinin altında fiyat verdiği itiraf etmiş oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Meclis’teki konuşması sırasında gösterdiği “seçilmiş ürünlerde maliyet ve satış fiyatları” tablosuna ilişkin, “Bakan, arpa üreten çiftçiye maliyetinin altında bir fiyat verdiğini itiraf etmiş oldu” dedi.

Gürer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanı’nın skandal açıklamaları devam ediyor. Son olarak, Meclis’te yaptığı konuşmada tablolar göstererek üretim maliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Arpa için 1 lira 85 kuruş maliyet olduğunu söyledi. Bu yıl arpaya verilen taban fiyat 1 lira 75 kuruş. Yani Tarım ve Orman Bakanı, arpa üreten çiftçiye maliyetinin altında bir fiyat verdiğini itiraf etmiş oldu. Yine aynı Bakanlık, bu yılın başında yaptığı açıklamada mercimekte yüzde 6 artış olacağını duyurdu.

Daha sonra 6 ay gecikmeli düzeltme yaptı, yüzde 30 ürün kaybı olacağını duyurdu. Mercimeğe 5 lira taban fiyat verdi. Ürün çiftçiden çıktı, şu anda mercimeğin 13 bin lira ton fiyatı. Ayrıca arpa için çiftçimize bin 750 lira taban fiyat verdi, 4 bin 550 liradan yurt dışından arpa getirdi. ‘450 bin ton arpa açığımız var’ diyen Bakanlık, şu ana kadar 2 milyon 500 bin ton arpa ithal etti. Böylece Bakanlık, taban fiyat olarak arpada verdiği 1 lira 75 kuruşun aslında 1 lira 85 kuruşa mâl olduğunu Meclis’te yaptığı konuşmada itiraf etti. Burada verdiği buğday maliyet fiyatı da yanlış, düşük.” (ANKA)