CHP'li Gürer: 1 milyon 300 bin öğrenci taşımalı eğitim alıyor, kırsal sahipsiz kalıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de 1 milyon 300 bin 378 öğrencinin taşımalı eğitim aldığını açıkladı. Bakan Özer’in verdiği rakamları değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kapatılan köy okulları nedeniyle köylerin boşaldığını söyledi.

Gürer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kırsal sahipsiz kalıyor''

“Bakana bir soru önergesi verdim. Türkiye’de taşımalı eğitim alan öğrenci sorusunu sordum. Bakan 1 milyon 300 bin 378 kişinin taşımalı eğitim aldığını belirtti. Bu durumda, çoğu köyümüzde okul olmadığından köyden kente göç devam ediyor. Kırsal boşalıyor. Kırsalın boşalması, tarımın da geriye düşmesi demek. Çocuklar, taşımalı eğitimde gittikleri yerde yemek sorunu yaşıyorlar. Sabah erken saatte okula gitmek durumdalar.

Ayrıca taşımalı eğitim sonucunda köy okulları atıl durumda kalıyor. Kırsal okulların yeniden açılacağı projeler üretilmeli. 1 milyon 300 bin öğrencinin taşımalı eğitim alması demek, Türkiye’de her yıl köylerinde okulların kapanması demek. Taşımalı eğitim sonucunda, doğal olarak belli dönemden sonra çocukları okula da göndermiyor aileler. Çözümü taşınmakta buluyor aileler ve kırsal sahipsiz kalıyor.” (ANKA)