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CHP’li Göker: Gönen’in 3’te 1’ine hala elektrik verilemiyor, emsali görülmemiş bir mağduriyet yaşanıyor

"Elektrik kesintisi 3 güne ulaşmış durumda"

06 Şubat 2022 00:15

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, “Isparta Gönen’de çok ciddi ve neredeyse emsali görülmemiş bir mağduriyet yaşanmakta. Elektrik kesintisi 3 güne ulaşmış durumda. İlçemizin 3’te 1’ine hala elektrik verilemiyor. Bu vaziyetteyken ilçemiz kendi imkanları doğrultusunda tabiri caizse yaralarını kendi sarmakta” dedi.

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