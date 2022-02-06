CHP’li Göker: Gönen’in 3’te 1’ine hala elektrik verilemiyor, emsali görülmemiş bir mağduriyet yaşanıyor

Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, elektrik kesintisi yaşanan Isparta’nın Gönen ilçesine gitti.

Göker, ilçeden izlenimlerini şöyle aktardı:

"Tek CHP'li Belediye Gönen ilçesi"

“Gönen 3 gündür elektriksizliğe mahkûm edilmiş vaziyette. Hele ki ilk 2 gün herhangi bir yetkilinin çalışma yapmak için bile Gönen ilçesi sınırlarında görülmeyişi bu mağduriyetin temel sebebini oluşturmakta. Gönen’de çok ciddi ve neredeyse emsali görülmemiş bir mağduriyet yaşanmakta. Elektrik kesintisi 3 güne ulaşmış durumda. İlçemizin 3’te 1’ine hala elektrik verilemiyor. Bu vaziyetteyken ilçemiz kendi imkanları doğrultusunda tabiri caizse yaralarını kendi sarmakta. Bu anlamda evinde donmak üzere olan yaşlılarımızı kendi evlerine götüren, misafir eden ilçe örgütümüze teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Belediye Başkanımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği jeneratörü solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamakta olan hastalara vererek kendilerine nefes olduğu için insanlık namına kendisine teşekkürü bir borç bilirim.

Yetkilileri burada görememiş oluşumuz, üçüncü günün sonunda ilçenin hala 3’te 1’ine elektrik verilemiyor oluşu aklımıza maalesef siyaseti getirmekte. Niye mi, siyaseti getirmekte çünkü; Isparta’nın ilçelerindeki tek CHP'li Belediye Gönen ilçesi ve biz bunun asla siyasete bağlı olduğunu düşünmek dahi istemiyoruz. Ama görünen manzara ortada. Dün itibariyle elektrik temin edilemediği için Gönen’de ekmek çıkarılmadı. Belediye başkanımız kendi imkanlarıyla Isparta merkezden ekmek temini yaparak kendi ilçesindeki vatandaşın karnını doyurdu. Bu vesileyle yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bir an önce Gönen’deki mağduriyetin giderilmesi için kendilerine çağrıda bulunuyoruz.”