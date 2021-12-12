CHP'li Gökçen: Türkiye Cumhuriyeti’nin koskoca başkenti, temel haklarını talep eden gençlere yasaklandı; derhal genç arkadaşlarımızı serbest bırakın

CHP’nin gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Barınamıyoruz” eylemi için Ankara’ya gelen öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Gençlere harcanması gereken bütçe neden şirketlerin borçlarının silinmesine harcanıyor, neden bizim borçlarımıza yüzde 100’den fazla faiz getiriliyor’ diyen gençler, darp edilerek gözaltına alındı. Bu gözaltıları kınıyoruz, derhal genç arkadaşlarımızı serbest bırakın” dedi. Gökçen, "Türkiye Cumhuriyeti’nin koskoca başkenti, temel haklarını talep eden gençlere yasaklandı. Gençler şiddet gördü, hukuksuzca gözaltına alındı" diye tepki gösterdi.

Gökçen, yaptığı açıklamada, “‘Gençlere harcanması gereken bütçe neden şirketlerin borçlarının silinmesine harcanıyor, neden bizim borçlarımıza yüzde 100’den fazla faiz getiriliyor, devlet yurtlarının kapasiteleri neden artırılmıyor, olan yurtların koşulları düzeltilmiyor’ diyen gençler, Ankara’nın girişinde darp edilerek gözaltına alındı. Bu gözaltıları kınıyoruz, derhal genç arkadaşlarımızı serbest bırakın” diye konuştu.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada da Ankara’nın üç ayrı noktasında toplam 88 öğrencinin gözaltına alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlarımızın yanındayız"

“AKP iktidarının gençlere layık gördüğü bu şiddet, bu baskı, yurtların yetersiz, kiraların fahiş, evlerin sağlıksız, hayatın pahalı olduğu gerçeğini gizleyemiyor. Hakkını arayan genç arkadaşlarımızın yanındayız. Devletin yurtlarının yetersiz, kiraların fahiş, evlerin rutubetli ve depreme dayanıksız olduğu, enflasyonun tavan yaptığı bir dönemde öğrenciler temel haklarına erişemez hale geldi. Hayata borçlu başlatılan ve barınamayan gençler, haklarını aramak için bugün Ankara’ya geldi. Gençler şunu söyledi: ‘Biz o bütçenin şirketlerin borçlarının silinmesine değil, gençlere harcanmasını istiyoruz. Biz, yurt kapasitelerinin artırılmasını ve koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz. Yirmili yaşlarının başında borçlarından dolayı gece uyuyamayan milyonlarca gencin sesi olmak istiyoruz’ dediler. Yanlış mı söylediler? Bu ülkede milyonlarca kişinin yaşadıklarını dile getiren gençler, çok sert bir şiddete uğrayarak gözaltına alındılar. Yanlış mı söyledi gençler? Bu ülkede milyonlarca aile, çocuğunu okutmak için büyük zorluk çekmiyor mu? Bu ülkede milyonlarca genç, ailesinden harçlık bile alamaz duruma gelmedi mi? ‘Yanında ailesi olmayan gençler, devletin en ufak bir varlığını, desteğini hissediyor’ kim diyebilir? Öğrenciler bu halde, mezunlar farklı durumda mı? Bugün yüz binlerce üniversite mezunu genç hala ailesinden bağımsız yaşayabilecek durumda değil.

"Geçler hukuksuzca gözaltına alındı"

Gençlerin geçinemediğini anlatmak isteyen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bugünlerde görüştüğü bütçenin hesabını bütün siyasetçilerden sormak isteyen gençler, Ankara girişinden itibaren hak gaspına uğruyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin koskoca başkenti, temel haklarını talep eden gençlere yasaklandı. Gençler şiddet gördü, hukuksuzca gözaltına alındı. AKP iktidarının gençlere layık gördüğü bu şiddet, bu baskı, yurtların yetersiz, kiraların fahiş, evlerin sağlıksız, hayatın pahalı olduğu gerçeğini gizleyemiyor. Bizler, bu sorunların en yakın muhatabı olarak haklarını arayan genç arkadaşlarımızın yanındayız.

"Hakkını arayan gençleri ve onların sesini duymamızı sağlayanları derhal serbest bırakın"

Onlarla birlikte görevini yapan bağımsız bir gazeteci de yalnızca işini yaptığı için, basın kartı konusu bahane edilerek gözaltına alındı. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Gazetecilik, tanınması bir siyasi partinin takdirine bağlı bir meslek değildir. Gazetecilik, tam da halkın sorunlarının yöneticilere rağmen dile getirilmesi için, halkın haber alma hakkı için vardır. Hakkını arayan gençleri ve onların sesini duymamızı sağlayanları derhal serbest bırakın. Hatırlatıyoruz: Bugün kanunsuz emir uygulayıp suç işleyenler, yarın ‘ben emir kuluydum’ mazeretinin arkasına sığınamazlar.”

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