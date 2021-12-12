Barınamayanlar Hareketi eylemlerine polis müdahalesi: 150'yi aşkın kişi gözaltında

T24 Haber Merkezi

Yetersiz yurt imkânları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı Barınamıyoruz Hareketi'nin otobüsü Ankara girişinde durduruldu. Polis öğrencileri darp ederek gözaltına aldı. CHP milletvekilleri gözaltına alınanların sayısının 150'yi aştığını duyurdu.

Gençlere yolu aç sloganı atılırken Barınamıyoruz hareketinin sosyal medya hesabından, "Bizi nezarethanede mi barındıracaksınız?" paylaşımı yapıldı.

Gazeteciler de gözaltına alındı

'Barınamıyoruz" eylemi için Ankara'ya gitmek isteyen öğrencileri görüntüleyen gazeteci Nebiye Arı, Artı Gerçek muhabirleri Yağmur Kaya ve Hilal Işık gözaltına alındı. Nebiye Arı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyoruz! Basın kartım olmadığı söylenerek gözaltına alınıyoruz, çalışma arkadaşım Işık ile beraber araca bindirildik ve polis tarafından azarlandık. Bağımsız gazeteci olduğumu söylememe rağmen işe yaramadı." bilgisini paylaştı.

ÇHD'den açıklama

ÇHD Ankara Şubesi gözaltılara ilişkin olarak, "Barınamıyoruz' demek için Ankara'ya gelen öğrencilerin gözaltı takibini yapmak üzere karakola geçiyoruz. Ankara girişinden gözaltına alınan öğrencilerin bir kısmı Atayurt Jandarma Karakolunda bir kısmı Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde tutuluyor. Her iki karakoldaki süreci de takip etmek üzere buradayız. Kızılay'dan gözaltına alınan öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubeye götürülüyor." açıklaması yapıldı.

"Ankara'ya gideceğiz, yol açılana kadar bekliyoruz"

Otobüsten inen öğrenciler, "Bizim geri dönüşümüz yok! Ankara'ya gideceğiz, yol açılana kadar bekliyoruz. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı barınamayan, geçinemeyen, borçlu öğrencilerden yana, biliyoruz. Ya yolu açacaksınız, ya yolu açacaksınız!" ifadesini kullandı.

"Kanuna aykırı eylem"

Ankara’da “Barınamıyoruz” eylemi yapmak için İstanbul’dan gelen öğrencilere “polise mukavemet ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet” suçlaması yöneltildi. Ankara’da gözaltına alınan öğrencilerin “Bizi rezil bir geleceğin kölesi sandılar ama yanıldılar” yazılı pankartı ve “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganı da tutanakta “kanuna aykırı” eylem olarak nitelendirildi.

Öğrencilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Öğrencilere, emniyet ifadelerine Ankara Valiliği’nin eylemlerini yasakladığı anımsatılarak, öğrencilerin buna rağmen iki otobüs ile Başkent’e doğru “kanuna aykırı eylemi” gerçekleştirmek için geldiği anlatıldı. Ankara- İstanbul Yolu’nun 22’nci kilometresinde durdurulan öğrencilere ikaz yapıldığı kaydedilen ifade tutanağında, öğrencilere şunlar bildirildi:

“Yapılan tüm ikna çabalarına ve ikazlara rağmen dağılmayarak kol kola girmek ve zaman zaman da ‘Gideceğiz eylemimizi yapacağız, engelleyemezsiniz. Yol açılana kadar burada bekliyoruz’ şeklinde söylemlerde bulunmak, ‘Gençlere yolu aç, aç, aç’ şeklinde sloganlar atmak ve görevli emniyet mensuplarına mukavemet etmek suretiyle kanuna aykırı eyleminize devam ettiğinizden dolayı Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevli Memura Mukavemet’ suçundan hakkınızda gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yakalanarak, emniyet müdürlüğüne intikal ettirildiniz."

Ankara Kızılay’da gözaltına alınan öğrencilerin ifade tutanağında yapılan bilgilendirmede ise “Bizi rezil bir geleceğin kölesi sandılar ama yanıldılar” pankartı ve attıkları “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganıyla “kanuna aykırı eylem yaptıkları” belirtilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevli Memura Mukavemet ettikleri bildirildi.

Emniyetten açıklama: "Marjinal gruplar"

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent’te bugün “Barınamıyoruz” eylemi yapmak istedikleri için gözaltına alınan üniversite öğrencileriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Öğrencilerin “marjinal gruplar” olarak tanımlandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Marjinal gruplar tarafından ilimizde toplanma çağrısı yapılan ve Ankara Valiliği tarafından yasaklama kararı alınan etkinlikle ilgili olarak; duyurulan yasaklama kararına rağmen 12 Aralık 2021 günü saat 09:30 sıralarında söz konusu etkinliğe İzmir ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu araç Eskişehir yolu uygulama noktasında durdurulmuş, şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiştir. Ancak geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

"Yürüyüş yapmak isterken alındılar"

Söz konusu etkinliğe İstanbul ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu 2 araç ise İstanbul yolu uygulama noktasında durdurulmuştur. Gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüş yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine önlemler kapsamında Yüksel Caddesi, Konur Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi'nde genel asayiş uygulaması yapıldığı sırada, eş zamanlı olarak slogan atıp pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır."