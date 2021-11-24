CHP'li Gökçel: Üretimde çok büyük sıkıntı var; gübre satışı durdu, üretici ekemiyor

Döviz kurundaki artışlar sonrasında birçok sektörde satışlar durdu. Kurdaki sert yükseliş, ham maddesinin önemli bir kısmı ithal olan gübre ve zirai ilaç şirketlerinin bayilere fiyat verememesine ve bundan dolayı satışlarını geçici olarak durdurmasına neden oldu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Üretimde çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gübre satışı durdu, üretici ekemiyor” dedi.

"Gelecek dönemde verim kaybı olacağını öngörüyoruz"

Döviz kurundaki sert yükselişler tarımsal üretimi de etkiledi. Son dönemde gübre, zirai ilaç ve mazot fiyatlarına art arda zamlar gelirken son gelişmeler üreticileri endişeye sürükledi. Zirai ilaç ve gübre bayilerinin dün satışlarını durdurması ile üretimde belirsizlik ortaya çıktı. CHP’li Cengiz Gökçel, “Döviz kurundaki artışlar ve ekonomik kriz sebebiyle çiftçilerimiz zor koşullarda yeni sezonda üretim hazırlığına başladılar. Zaten birçok çiftçi kullanması gereken gübreyi ya kullanmadan ekim yaptı ya da yarı oranda kullandılar. Dolayısıyla gelecek dönemde verim kaybı olacağını öngörüyoruz. Fakat mevcut durumda böyle sürerse hem ekilen tohumlar ilaçlanamadığı için kayıp oluşacak hem de gübreye hiç ulaşılmadığı için verim kaybı çok yüksek oranda olacak” diye konuştu.

"AKP'nin keyfi yönetimi tarımı krize soktu"

En düşük gelir gruplarından birini oluşturan çiftçilerin kurdaki dalgalanmalar karşısında savunmasız olduğunu vurgulayan Cengiz Gökçel, “Kurda 10 kuruşluk oynama gübre ve ilaç fiyatlarını çok olumsuz etkiliyor. Halihazırda tonu 10-12 bin lirayı bulan gübreyi çiftçilerimiz çok düşük oranda kullanmaya başlamışlardı ancak bu şartlarda kullanamayacaklar” dedi.

CHP’li Gökçel, motorine yapılması beklenen zamla ilgili de şunları söyledi:

“Gıda stratejik bir sektör diyoruz. Tarım piyasa şartlarına terk edilemez diyoruz. Geldiğimiz noktada AKP’nin keyfi yönetimi tarımı krize soktu ve daha da derinleştiriyor. Çiftçi toprağını ekemiyor. Buğday ve hububatta ekim dönemi yeni bitti bazı bölgelerimizde de bitmek üzere. Çiftçi ekerken ne kullanır? Tohum kullanır, gübre kullanır, mazot kullanır. Tohumda fiyat artışları oldu. Gübreye yaklaşılmıyor bile son olarak satışlar durduruldu. Şimdi aldığımız duyumlara göre mazota bir zam daha gelecek. Litre fiyatı 10 liraya dayanmış bir mazotu hangi çiftçi kullanabilir? Çok net söylemek gerekirse çiftçi tarlasını ya ekmiyor ya ektiğine gübre atmıyor, ilaç kullanmıyor. Bu çok büyük bir verim kaybı demek. AKP’nin ülkeyi getirdiği nokta bu.” (ANKA)