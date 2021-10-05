CHP’li Gökçel: Asıl terörist kebapçı değil, alım gücünü düşürenler, işsizliği artıranlardır

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kebapçılara ilişkin sözlerine, “Esnaf geçinemiyor. Siz bir de bu insanları teröristlikle suçluyorsunuz. Aslında terörist bunlar değil bu fiyatları artıranlardır. Alım gücünü düşürenlerdir, işsizliği artıranlardır. Çiftçiyi boğanlardır terörist” diyerek yanıt verdi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Gökçel, "İşsizlik cumhuriyet tarihinin en fazla olduğu dönemde. Siz kalkıyorsunuz kebapçılar terörist diyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil" ifadesini kullandı.

Mersin’de kebapçı esnafını ziyaret eden Gökçel, şunları söyledi:

"Aslında terörist bunlar değil bu fiyatları artıranlar, alım gücünü düşürenler, işsizliği artıranlardır"

Gökçel, ülkedeki hayat pahalılığına değinerek, şöyle konuştu:

“Bahçeli bugün işsizlikle alakalı terörist kebapçılar dedi. Bu şekilde kebapçıları itham etmek bizi üzdü. Kebapçı arkadaşlarımız hem kendi geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar hem de yanında çalıştırdıkları insanlara ekmek kapısı oluyorlar. Ülkeyi yönetemiyorsunuz, ülkede pahalılık almış başını gidiyor. İşsizlik cumhuriyet tarihinin en fazla olduğu dönemde. Siz kalkıyorsunuz kebapçılar terörist diyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil.

Kebapçı geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor, esnaf geçinemiyor. Siz bir de bu insanları teröristlikle suçluyorsunuz. Aslında terörist bunlar değil bu fiyatları artıranlardır. Alım gücünü düşürenlerdir, işsizliği artıranlardır. Çiftçiyi boğanlardır terörist.”

"Etten ucuz olduğu için kuyruk yağı pişirmeye başladık"

Gökçel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kebapçının ise şunları söylediğini aktardı:

“Kebap veya et yerine kuyruk yağı pişiriyoruz. Etten ucuz olduğu için kuyruk yağı pişirmeye başladık. Ucuz diye vatandaş kuyruk yağı yemeye başladı.”